Emanuele Aloia – Sempre: audio e testo della canzone

Dal 18 febbraio 2020 è disponibile Sempre (Sunflower / Artist First), nuovo singolo del cantautore torinese Emanuele Aloia: il testo e l’audio del gradevole brano, che arriva dopo Girasoli, suo grande successo.

Il giovane e talentuoso artista piemontese non si smentisce, dando vita a quest’altra coinvolgente e poetica canzone, che racconta il dolore scaturito dalla fine di un’importante relazione amorosa.

Anche in questo caso c’è un pizzico d’arte, perché quando canta “sei riuscita a dare un senso a tutta la mia vita, io che dentro me avevo il caos di Guernica“, fa ovviamente riferimento alla Guernica di Picasso, un’opera contro la guerra, dal 1992 esposta al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid. Questo dipinto è tra i più famosi e rappresentativi dell’arista spagnolo e simboleggia l’orrore, la devastazione e la violenza che provocano tutte le guerre. Con questa metafora, il cantante lascia intendere quanto sia stata salutare la presenza di questa persona nella sua vita. Ora che lei è lontana, tutto è nuovamente diventato più difficile, perché l’amore che prova nei suoi confronti è ancora vivo.

Emanuele Aloia – Sempre testo

Download su: Amazon – iTunes

Fuori ancora nevica

tu così poetica e son qui

a confondermi

tra la gente che sembra

sembra e forse in fondo ti somiglia

leggera come un battito di ciglia

questo tempo non ci da certezza

e…

e ti ho sentita piangere

tu così bella e fragile

tra tutte le promesse

sei la sola che io manterrei per sempre

te lo dicevo sempre

ora che sei distante, nonostante tutto sai che io ti amerò per sempre

ma sai, non serve a niente

far finta di essere forte e quasi come poi fidarsi dei discorsi di una notte





Hai gli occhi di tua madre

e mi ricordi gli anni

passati ad inseguirti

se ti rincontrassi adesso saresti cambiata

come vedere nuvole nella notte stellata

sei riuscita a dare un senso a tutta la mia vita

io che dentro me avevo il caos di Guernica

e ti ho sentita piangere

tu così bella e fragile

tra tutte le promesse

sei la sola che io manterrei per sempre

te lo dicevo sempre

ora che sei distante, nonostante tutto sai che io ti amerò per sempre

ma sai, non serve a niente

far finta di essere forte e quasi come poi fidarsi dei discorsi di una notte





E sento il tuo profumo ancora impresso addosso

guardo il mio riflesso e non mi riconosco

potevamo fare invidia a tutto il mondo

da protagonisti e adesso siamo sfondo

noi che ballavamo in mezzo a una tempesta

mano nella mano, era sempre una festa

adesso non ricordo più come si balla

la pioggia questa sera, sai che ti somiglia?

Ed io ti cercherò per sempre

te lo dicevo sempre

ora che sei distante, nonostante tutto sai che io ti amerò per sempre

ma sai, non serve a niente

far finta di essere forte e quasi come poi fidarsi dei discorsi di una notte





Ascolta su: