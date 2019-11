Emanuele Aloia – Girasoli: audio, video e testo della nuova “artistica” canzone

Rilasciato il 28 ottobre 2019 via VMDM, Girasoli è un bellissimo singolo dell’emergente e talentuoso cantautore Emanuele Aloia, scritto e composto dall’interprete.

Il testo, l’audio e il video ufficiale che accompagna questa romantica poesia, un interessante filmato diretto da Marco Mannini, con la bellissima Saule Vicario, Davide Benetti e Lorenzo Valle.

In questo artistico e gradevolissimo brano, Emanuele paragona le parti del corpo della donna amata, con la quale purtroppo non sta più insieme, a opere d’arte come Fiori di Monet e i Girasoli di Van Gogh, ma non mancano citazioni a Salvador Dalì (E ti guarderò come se fossi un dipinto di Salvador Dalì) ed a René Magritte (Un altro lunedì, vorrei fossi qui Come i due amanti di René Magritte). Infine anche Stonehenge, neolitico che si trova vicino ad Amesbury nello Wiltshire, sul quale è sempre aleggiato il mistero (Il tuo profumo è il mistero di Stonehenge). Che dire… Questa canzone è “un’opera d’arte”! Complimenti vivissimi al giovane artista.

Emanuele Aloia Girasoli testo

Download su: Amazon – iTunes

Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh

E ti ho sentita più vicina per un attimo

Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo

Il nostro amore come arte in ogni secolo.

Passano i giorni e sogno un colore per ogni stagione

Questa tristezza è solo l’essenza

Di arte incompiuta che chiamano amore

Riflesso di luce come un girasole

Eco di vita, parole lontane

Vedo lontano mille sfumature

Che rendono l’attimo quasi immortale.





Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh

E ti ho sentita più vicina per un attimo

Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo

Il nostro amore come arte in ogni secolo

E le tue labbra come fiori di Monet

Il tuo profumo è il mistero di Stonehenge

Ho mille quadri che ho appesi sul muro

Solo con te ci vedevo un futuro

Prima anche il cielo sembrava più etereo

Ora è coperto come fosse fumo

Soffia la polvere sopra il tuo cuore

Giurami che ti vedrò ritornare

Come un dipinto che ha perso colore

Promettimi che tornerò a disegnare.

E ti guarderò come se fossi

Un dipinto di Salvador Dalì

Un altro lunedì, vorrei fossi qui

Come i due amanti di René Magritte.





Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh

E ti ho sentita più vicina per un attimo

Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo

Il nostro amore come arte in ogni secolo

E le tue labbra come fiori di Monet

Il tuo profumo è il mistero di Stonehenge

Tu che hai visto dentro me mille musei

Io che vedevo solo vuoti corridoi





Ascolta su: