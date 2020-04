Live Lounge Allstars – Times Like These (BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge): video, testo e traduzione della cover dei Foo Fighters in sostegno all’emergenza covid-19

Il di BBC Radio 1 ha riunito le all stars, le stelle della musica mondiale per dar vita al Live Lounge più ambizioso mai realizzato sulle note di Times Like These, cover dei Foo Fighters alla quale è stato aggiunto del testo originale. Il tutto è stato fatto a sostegno dell’emergenza Covid-19. Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il video.

Times Like These dei Foo Fighters – Cover in sostegno all’emergenza Coronavirus

Times Like These (BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge) è stato live benefico nato con lo scopo di raccogliere fondi a supporto della lotta contro il Coronavirus. I proventi della vendita di questo singolo in UK, che saranno sommati ai fondi raccolti durante la trasmissione The Big Night In, saranno destinati alla BBC Children in Need e Comic Relief, mentre il ricavato delle vendite internazionali verranno devoluti a WHO’s COVID-19 Solidarity Response Fund.

Gli artisti coinvolti nel Live Lounge Allstars – Times Like These (BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge)

Ecco tutti i nomi (in ordine alfabetico) degli importantissimi artisti che hanno preso parte a questo significativo evento:

5 Seconds of Summer

AJ Tracey

Anne-Marie

Bastille

Biffy Clyro

Celeste

Chris Martin of Coldplay

Dermot Kennedy

Dua Lipa

Ellie Goulding

Foo Fighters

Grace Carter

Hailee Steinfeld

Jess Glynne

Mabel

Paloma Faith

Rag’n’Bone Man

Rita Ora

Royal Blood

Sam Fender

Sean Paul

Sigrid

YUNGBLUD

Zara Larsson

Tutti questi artisti hanno interpretato il bellissimo brano dei Foo Fighters, per l’occasione prodotto da Fraser T. Smith (vincitore del Grammy e Ivor Novello Award Smith), in un video (registrato e filmato dagli stessi artisti presso le loro abitazioni) che è stato tramesso in esclusiva all’interno del programma “One’s The Big Night In” della BBC. Il filmato è stato tramesso per la prima volta su Radio 1, Radio 2, 1Xtra, 6Music e Asian Network giovedì 23 aprile, e on demand su BBC Sounds.

Alle firme di Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel & Chris Shiflett della hit del 2003, si sono ora aggiunte quelle di Sean Paul e AJ Tracey, che interpretano questo testo originale.

Times Like These testo e traduzione – Live Lounge Allstars

[Dua Lipa:]

I, I’m a one way motorway

I’m the one that drives away

Then follows you back home

[Anne-Marie:]

I, I’m a street light shining

[Ellie Goulding:]

I’m a wild light blinding bright

Burning off alone

[Jess Glynne:]

It’s times like these you learn to live again

[Sam Fender:]

It’s times like these you give and give again

[Mabel:]

It’s times like these you learn to love again

[Dan Smith:]

It’s times like these, time and time again

[Simon Neil:]

I, I’m a new day rising

[Rita Ora:]

I’m a brand new sky

To hang the stars upon tonight

[Mike Kerr:]

I am a little divided

[Dermot Kennedy:]

Do I stay or run away

And leave it all behind?

[Sigrid:]

I know

[Mix of voices including Dave Grohl:]

It’s times like these you learn to live again

It’s times like these you give and give again

It’s times like these you learn to love again

[Rag’n’Bone Man:]

It’s times like these, time and time again

[AJ Tracey:]

Let’s go

It’s times like these that we activate

Do something to improve not procrastinate

I’ve been cooking now make a wicked pasta bake

Stream games at 11 but I clap at 8

And I’ll do a FaceTime if you tempt me

Time to pay back with all the health docs lent me

And for me West Ten’s elementary

But right now I wanna see Ladbroke Grove empty

You get me?

[Sean Paul:]

We make it better together we’ll make a better life

Because the pressure is ever upon us every night

And everyday so we pray and we will forever fight

We’ll make it better together, we’ll make a better life

[Celeste:]

I, I’m a one way motorway

[Paloma Faith:]

I’m the one that drives away

Then follows you back home

[Luke Hemmings:]

I, I’m a street light shining

[YUNGBLUD:]

I’m a wild light blinding bright

Burning off alone





[Mix of voices:]

It’s times like these you learn to live again

It’s times like these you give and give again

It’s times like these you learn to love again

It’s times like these time and time again

It’s times like these you learn to live again

[Chris Martin:]

It’s times like these you learn to love again





Times Like These Traduzione

[Dua Lipa:]

Io sono un’autostrada a senso unico

Sono quella che si allontana

Ma che poi ti segue fino a casa

[Anne-Marie:]

Io sono un lampione acceso

[Ellie Goulding:]

Sono una luce accecante che selvaggiamente

Brucia solitaria

[Jess Glynne:]

È in momenti come questi che impari a vivere di nuovo

[Sam Fender:]

E’ in tempi come questi che hai sempre voglia di dare

[Mabel:]

È in momenti come questi che impari ad amare di nuovo.

[Dan Smith:]

È in momenti come questi, che hai tempo ed altro tempo

[Simon Neil:]

Io, sono un nuovo giorno che inizia

[Rita Ora:]

Sono un cielo tutto nuovo

Al quale questa notte si aggrappano le stelle

[Mike Kerr:]

Sono un po’ indeciso

[Dermot Kennedy:]

Fermarmi o scappare via

E lasciare tutto alle spalle?





[Sigrid:]

lo so

[Mix di voci tra cui Dave Grohl:]

E’ in momenti come questi che impari a vivere di nuovo

E’ in momenti come questi che hai sempre voglia di dare

E’ in momenti come questi che impari ad amare di nuovo

[Rag’n’Bone Man:]

È in momenti come questi, che hai tempo ed altro tempo

[AJ Tracey:]

Andiamo

E’ in momenti come questi che ci attiviamo

Facciamo qualcosa per migliorare senza rinviare

Ora sto cucinando per preparare una deliziosa pasta al forno

Giochi in streaming alle 11 ma applaudo alle 8 [Nota: Nel Regno Unito alle 20:00, ognuno fa un applauso per tutti i lavoratori che sono in prima linea durante la crisi del Coronavirus.]

E farò una videochiamata se mi tenterai

E’ ora di ripagare con tutti i documenti sanitari che mi hanno prestato

E per me West Ten [Nota: W10 è il codice postale per Ladbroke Grove, da dove proviene AJ Tracey]

Ma in questo momento voglio vedere Ladbroke Grove vuoto [Nota: Ladbroke Grove è dove è cresciuto AJ Tracey.]

Mi capisci?

[Sean Paul:]

Miglioreremo le cose insieme, avremo una vita migliore

Perché la pressione è sempre su di noi ogni notte

E ogni giorno pregheremo e combatteremo per sempre

Miglioreremo le cose insieme, avremo una vita migliore

[Celeste:]

Io sono un’autostrada a senso unico

[Paloma Faith:]

Sono quella che si allontana

Ma che poi ti segue fino a casa

[Luke Hemmings:]

Io sono un lampione acceso

[YUNGBLUD:]

Sono una luce accecante che selvaggiamente

Brucia solitaria

[Mix di voci:]

E’ in momenti come questi che impari a vivere di nuovo

E’ in momenti come questi che hai sempre voglia di dare

E’ in momenti come questi che impari ad amare di nuovo

Sono tempi come questi che hai tempo ed altro tempo

E’ in momenti come questi che impari ad amare di nuovo

[Chris Martin:]

E’ in momenti come questi che impari ad amare di nuovo

