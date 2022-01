I vantaggi della Musicoterapia per il benessere psico-fisico

La musicoterapia è un’ottima alleata per il nostro benessere psico-fisico. Ecco tutti i vantaggi.

La musica è da sempre uno degli elementi fondamentali nella nostra vita. In ogni parte ci troviamo c’è sempre qualche suono che noi riusciamo ad udire e questo ha degli impatti nella nostra quotidianità.

In ogni avvenimento importante c’è una canzone che ci accompagna. In ogni celebrazione, in ogni momento saliente la musica cerca di enfatizzare il momento. Basti pensare che è presente anche nei film dove grazie ad una colonna sonora azzeccata riesce ad aumentare il pathos della scena a tal punto da riuscire a far commuovere o a impaurire lo spettatore in base al genere cinematografico di riferimento.

Musicoterapia: Ecco i vantaggi

Basti pensare che sin da quando siamo nel grembo materno siamo in grado di assimilare le sonorità di ciò che accade attorno a nostra madre e che quindi riusciamo a iniziare a memorizzare i primi suoni, pertanto quando veniamo al mondo la voce dei nostri genitori riusciamo a riconoscerla dai primi istanti.

La musica è un ottima alleata anche per superare una storia non andata a buon fine, grazie ad una playlist azzeccata può farci andare avanti, o addirittura ascoltando musica che ci piace, riesce a farci affrontare meglio la giornata in quanto rilascia delle endorfine utili per la nostra vita quotidiana.

Secondo uno studio, quando si è in preda all’ira e alla rabbia è utile ascoltare musica estrema, come quella hardcore o heavy metal in quanto sembrerebbe che dopo qualche minuto di ascolto riesca a tranquillizzare l’ascoltatore.

O ancora, ci sono alcuni brani musicali che riescono a far concentrare meglio l’uditore sia nello studio o nel lavoro, in particolare è consigliato in questo caso l’ascolto di brani del compositore Amadeus Mozart.

I benefici del trattamento

Per questo esiste la musicoterapia. Questo trattamento aiuta tramite esercizi e giochi di ricezione di memorizzare ed eseguire una pratica musicale definita come una vera e propria ginnastica celebrare.

I suoi benefici sono quelli di migliorare l’umore, creare motivazione e far scoprire le proprie risorse naturali con una spinta motivazionale al movimento e alla riattivazione delle risposte cognitive.

Grazie all’aiuto del terapeuta la musicoterapia favorisce l’ascolto e il dialogo con l’altro grazie ad uno scambio di informazioni dato dal proprio ISO ossia dalle identità sonore che sono intrinseche dentro di noi, per via del nostro vissuto, e che grazie a questa pratica scambiamo con l’altro e impariamo a conoscerlo e a gestirlo.

