Achille Lauro e l’opera di benificenza: ecco che cosa ha venduto di insolito

Il primo contratto arriva nel 2014 con l’etichetta discografica di Marracash, la Roccia Music, ma soltanto nel 2015 con il brano Dio c’è riceve la notorietà.

Nel 2016 lascia la Roccia Music per fondare una propria etichetta discografica, la No Face Agency, collaborando con il producer Boss Doms con cui decide di partecipare nel 2017 a Pechino Express arrivando ad un passo dalla vittoria finale.

Nel 2017 firma un contratto con la Sony Music e nel 2018 pubblica l’album Pour l’amour scritto durante un periodo in cui si era isolato facendo continuamente uso di marjiana.

L’asta per il reparto di cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico San Donato di Milano

Nel 2019 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce e nel 2020 ritorna sul palco del Teatro Ariston, con la canzone Me ne frego per poi tornarci come ospite musicale nell’edizione 2021 con un’esibizione in ogni serata.

Nel 2022 sarà nuovamente in gara alla kermesse canora con il brano Domenica, assieme all’ Harlem Gospel Choir.

Lo scorso 7 dicembre, Achille Lauro, mentre si esibiva sulle note della sua hit 16 marzo, grazie a degli strumenti appositi, ha mostrato agli spettatori i battiti del suo cuore, ottenendo così una vera e propria opera d’arte in NFT.

L’opera certificata, è stata messa all’asta sulla piattaforma Crypto.com per beneficienza nei confronti del reparto di cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico San Donato di Milano.