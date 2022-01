Demi Lovato stravolge il proprio look: le foto con i capelli corti

Demi Lovato ha pubblicato un video dove stravolge il proprio mostrando la testa con i capelli corti. Ecco com’è adesso.

Demi Lovato, pseudonimo di Demetra Devonne Lovato, è una cantautrice e attrice statunitense.

Nata nello stato federale del Nuovo Messico, ad Albuquerque nel 1992, cresce a Dallas. Poco più che bambina a dodici anni è vittima di bullismo a tal punto da chiedere a sua madre l’istruzione domiciliare.

Demi Lovato e il nuovo look

Dopo essersi diplomata nel 2009, data la sua vicenda personale, decide di diventare portavoce dell’organizzazione antibullismo Pacer apparendo in alcune trasmissioni televisive per sostenere la causa contro cui lotta.

Inizia la sua carriera recitando in una puntata di Prison Break e interpreta il ruolo di Nicole nella seconda stagione di Just Jordan.

Nel 2007 supera le selezioni per Camp Rock e Sonny tra le stelle ottenendo la parte in tutte e due le produzioni. Durante il provino il presidente della Disney, Gary Marsh, rimane sorpreso dalle doti vocali della ragazza e dopo aver firmato il contratto per la parte della protagonista nel film nel 2008 ottiene un contratto discografico con la Hollywood Records.

Il successo di Camp Rock è enorme e sia Demi Lovato che i suoi colleghi all’interno della pellicola, i Jonas Brothers diventano tra i più popolari tra gli adolescenti nella seconda metà degli anni 2000.

L’album di debutto, Don’t Forget, ottiene un discreto successo grazie ad alcuni brani che si inseriscono nella classifica Billboard 100. Nel 2009 debutta come protagonista nella serie tv Sonny tra le stelle e nello stesso anno ottiene la parte di personaggio principale nel film Programma protezione principesse recitando al fianco di Selena Gomez.

Nel 2009 prende parte alle riprese di Camp Rock 2 che viene distribuito nel 2010 replicando il successo del suo precedessore.

La vita dopo Camp Rock

Nel 2010 abbandona il tour mondiale con i Jonas Brothers per farsi ricoverare in una struttura privata per via di motivi fisici ed emotivi dopo aver preso a pugni un ballerino.

Successivamente dichiara di essere stata dipendente dalla droga e dall’alcool. Superata questa fase scrive un articolo su Seventeen parlando delle sue dipendenze, parlandone poi anche in un documentario nel 2012 andato in onda su MTV e nel suo singolo Sober.

Nel 2018 a seguito di un overdose che le provoca tre ictus e un infarto, viene impossibilitata nell’utilizzare l’auto per via di alcuni punti ciechi nella vista e di una lesione celebrale permanente.

Dopo alcune relazioni non finite nei migliori dei modi, nel 2021 dopo aver dichiarato di essere bisessuale, afferma di essere pansessuale per poi definirsi non binaria.

Nelle ultime foto e in un video pubblicato sui suoi social, Demi si mostra con un look completamente diverso da quello con cui la conosciamo.

La cantante e attrice sfoggia un capello corto con la testa quasi completamente rasata.