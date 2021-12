Quale musica ascoltare per essere più produttivi nello studio

Sapevate che un certo tipo di musica aiuta ad essere più produttivi durante lo studio? Ecco quale ascoltare.

La musica fa parte della nostra vita da sempre. Sin da quando siamo in fase embrionale riusciamo a percepire i suoni provenienti dall’esterno.

Non a caso, molte volte, il futuro nascituro ha delle reazioni se gli si poggia sul ventre materno un carillon o una musica particolare. Si possono avere reazioni diverse, tra cui la più comune, quella di calmare un bambino irrequieto all’interno del pancione.

Musica per lo studio

Anche successivamente, i bambini, apprendono il linguaggio, il lessico e la sintassi della propria lingua grazie anche ad alcuni brani, molti dalla funzione pedagogica basti pensare a tutti quei libri interattivi con alcune funzioni musicali.

La musica aiuta anche molto a rilassarsi, secondo molte ricerche ascoltare un determinato tipo di musica aiuta il cervello non solo a percepire alcune vibrazioni positive ma anche a rilassarsi e a godersi il momento lontano dallo stress della quotidianità.

Lo stesso accade quando ci troviamo davanti a canzoni che possono evocare in noi alcuni ricordi. Sebbene molte volte ci accade di canticchiare una canzone che magari non è tra i nostri gusti musicali preferiti, questa ci riporta ad alcuni momenti della nostra vita facendo suscitare in noi malinconia o strappare via un sorriso.

Non a caso, la musica, è usata anche come terapia per sconfiggere malattie quali la depressione e in alcuni casi è consigliato avere a disposizione una playlist di brani preferiti per lo più energici da ascoltare al mattino per far in modo che il nostro corpo rilasci endorfine utili ad affrontare la giornata.

Cosa ascoltare durante lo studio

Ma ci sono alcuni tipi di musica che aiutano a concentrarsi e a rendere l’ascoltatore più produttivo durante lo studio.

Sebbene molti di noi non riescono ad avere una perfetta concentrazione se non sono in silenzio, molti altri invece, secondo una ricerca il cervello umano renderebbe di più se si ascolta musica classica, in particolare si parla dell’effetto Mozart, secondo cui i brani del celebre compositore stimolerebbero il cervello e la produttività.

Inoltre, ascoltare musica durante lo studio, servirebbe anche per stimolare la memorizzazione grazie al ritmo che permette inconsciamente all’ascoltatore di memorizzare i battiti al minuto e quindi di scansionare meglio le informazioni seguendo una sequenza ben scandita e composta.

Questo tipo di esperimento ha dato i suoi frutti per quanto riguarda lo studio della matematica, che è risultato più proficuo grazie all’ascolto di ballad.

