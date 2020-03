Demi Lovato – I Love Me: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

E’ cintura nera di autolesionismo la Demi Lovato che ascoltiamo nel gradevole singolo I Love Me, inno all’amore per se stessi, disponibile dal 6 marzo 2020. Si tratta del secondo anticipo del futuro settimo album in studio, successore di “Tell Me You Love Me” (settembre 2017).

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna questa coinvolgente traccia, scritta dalla pop star con la collaborazione di Anne-Marie, Jennifer Decilveo, Alex Niceforo, Sean Douglas, Keith Sorrells & OAK; gli ultimi due hanno anche curato la produzione.

Dopo Anyone, pubblicato il 27 gennaio 2020, è il momento di questo pezzo, attraverso il quale la cantante invita gli ascoltatori ad amarsi per quel che si è, senza badare al giudizio degli altri, anche dei cosiddetti haters, ai quali dedica la seconda e ultima strofa.

[Verse 1]

Flippin’ through all these magazines

Tellin’ me who I’m supposed to be

Way too good at camouflage

Can’t see what I am, I just see what I’m not

I’m guilty ’bout everything that I eat (Every single thing)

Feelin’ myself is a felony

Jedi level sabotage

Voices in my head make up my entourage

[Pre-Chorus]

‘Cause I’m a black belt when I’m beating up on myself

But I’m an expert at giving love to somebody else

I, me, myself and I don’t see eye to eye

Me and myself and I

[Chorus]

Oh, why do I compare myself to everyone?

And I always got my finger on the self-destruct

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)

Why am I always looking for a ride or die?

‘Cause mine’s the only heart I’m gonna have for life

After all the times I went and fucked it up (All the times I went and fucked it

up)

I wonder when I love me is enough, mmm (Yeah, yeah, yeah)

[Post-Chorus]

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah, yeah)

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah, yeah)

[Verse 2]

Haters that live on the internet (On the internet)

Live in my head, should be paying rent

I’m way too good at listening (Listening)

All these comments fucking up my energy (Energy)

[Pre-Chorus]

‘Cause I’m a black belt when I’m beating up on myself

But I’m an expert at giving love to somebody else (Expert)

I, me, myself and I don’t see eye to eye

Me and myself and I (Yeah, yeah, yeah, oh)

[Chorus]

Oh, why do I compare myself to everyone?

And I always got my finger on the self-destruct

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)

Why am I always looking for a ride or die?

‘Cause mine’s the only heart I’m gonna have for life

After all the times I went and fucked it up (All the times I went and fucked it

up)

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)





[Post-Chorus]

Is enough (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Yeah, yeah, yeah, yeah (Yeah)

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah, yeah)

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah, yeah)

[Bridge]

I’m my own worst critic, talk a whole lot of shit

But I’m a ten out of ten even when I forget

I, I, I, I, I (I’m a ten out of ten, don’t you ever forget it)

I’m my own worst critic, talk a whole lot of shit

But I’m a ten out of ten, even when I forget (Hey, oh)

I, I, I, I, I (Yeah)

[Post-Chorus]

Yeah, yeah (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Yeah, yeah, yeah, yeah (Yeah, yeah)

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah, yeah)

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah (I wonder when I love me is enough)

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah





I Love Me traduzione

[Str. 1]

Sfogliando tutte queste riviste

Dicendomi chi dovrei essere

Troppo brava a camuffarmi

Non riesco a vedere cosa sono, vedo solo quello che non sono

Sono colpevole di tutto quello che mangio (ogni singola cosa)

Sentirmi me stessa è un reato

Sabotaggio livello Jedi

Le voci nella mia testa compongono il mio entourage

[Pre-Rit.]

Perché sono cintura nera quando mi faccio del male da sola

Ma sono un’esperta nel dare amore agli altri

Io, me, me stessa e non la vediamo allo stesso modo

Io, me e me

[Rit.]

Oh, perché mi paragono a tutti?

E ho sempre avuto il dito sull’autodistruzione

Chissà quando mi amerò abbastanza (Sì, sì, sì)

Mi chiedo quando mi amerò abbastanza (Sì, sì, sì)

Perché sono sempre alla ricerca di un corri o muori?

Perché il mio è l’unico cuore che avrò nella vita

Dopo tutte le volte che ho rovinato tutto (Tutte le volte che ho rovinato tutto)

Chissà quando mi amerò abbastanza, mmm (Sì, sì, sì)

[Post-Rit.]

Sì, sì, sì, sì

Sì, sì, sì, sì

Chissà quando mi amerò abbastanza (Sì, sì, sì, sì)

Mi chiedo quando mi amerò abbastanza (Sì, sì, sì, sì)





[Str. 2]

Gli odiatori che vivono su Internet (su Internet)

Vivono nella mia testa, dovrebbero pagare l’affitto

Sono troppo brava ad ascoltare (ascoltare)

Tutti questi commenti mi succhiano l’energia (Energia)

[Pre-Rit.]

Perché sono cintura nera quando mi faccio del male da sola

Ma sono un’esperta nel dare amore agli altri

Io, me, me stessa e non la vediamo allo stesso modo

Io, me e me (Yeah, yeah, yeah, oh)

[Rit.]

Oh, perché mi paragono a tutti?

E ho sempre avuto il dito sull’autodistruzione

Chissà quando mi amerò abbastanza (Sì, sì, sì)

Mi chiedo quando mi amerò abbastanza (Sì, sì, sì)

Perché sono sempre alla ricerca di un corri o muori?

Perché il mio è l’unico cuore che avrò nella vita

Dopo tutte le volte che ho rovinato tutto (Tutte le volte che ho rovinato tutto)

Chissà quando mi amerò abbastanza, mmm (Sì, sì, sì)

[Post-Rit.]

Abbastanza (Sì, sì, sì, sì)

Sì, sì, sì, sì (sì)

Chissà quando mi amerò abbastanza (Sì, sì, sì, sì)

Mi chiedo quando mi amerò abbastanza (Sì, sì, sì, sì)

[Ponte]

Sono il mio peggior critico, dico un sacco di stron*ate

Ma sono un dieci e lode anche quando dimentico

Io, io, io, io (sono un dieci e lode, non dimenticarlo mai)

Sono il mio peggior critico, dico un sacco di stron*ate

Ma sono un dieci e lode anche quando dimentico (Ehi, oh)

Io, io, io, io (sì)

[Post-Rit.]

Sì, sì (Sì, sì, sì, sì)

Sì, sì, sì, sì (Sì, sì)

Mi chiedo quando mi amerò abbastanza (Sì, sì, sì, sì)

Chissà quando mi amerò abbastanza (Sì, sì, sì, sì)

Sì, sì, sì, sì

Sì, sì, sì, sì (Chissà quando mi amerò abbastanza)

Sì, sì, sì, sì

Sì, sì, sì, sì

