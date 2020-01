Demi Lovato – Anyone: lyric video, testo e traduzione del grido d’aiuto

La canzone Anyone, è un grido d’aiuto di Demi Lovato prima che nell’estate 2018 andasse in overdose, che le così quasi la vita: il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video che accompagna lo struggente singolo, disponibile ovunque dal 27 gennaio 2020.

Era il 24 luglio 2018 quando i soccorritori la trovarono semicosciente nella sua residenza di Hollywood Hills. I medici le somministrano il Narcan, medicinale utilizzato per contrastare l’effetto degli oppiodi e dopo un paio di settimane si riprese e uscì dall’ospedale. Fortunatamente il tutto non non si rivelò fatale e oggi Demi sta bene, almeno stando a quel che afferma.

Ora rilascia questa bella canzone, che è tuttavia stata scritta prima della sua overdose. Oltre alla cantautrice, gli autori sono RØMANS, Jay Moon, Bibi Bourelly, Dayyon Alexander & Eyelar, mentre la produzione è opera di Dayyon Alexander.

Il brano è semplicemente un grido d’aiuto di chi pensa di non essere ascoltato da nessuno: la popstar la stava registrando pensando di star bene, in realtà non era affatto così “Lo ascolto e mi chiedo “Accidenti, vorrei poter tornare indietro nel tempo e aiutare quella versione di me stessa. Oggi il mio successo non misura la mia felicità. Quando penso a ciò che mi rende felice ora, penso alla mia famiglia, penso ai miei amici. Ho registrato la canzone e non ho trascorso molto tempo a perfezionarla, solo perché non è una di quelle tracce che sento abbia bisogno di essere modificata. Col passare del tempo ci siamo resi conto che è stata la scelta giusta.”.” Demi Lovato.

Demi Lovato – Anyone testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Uh, uh

[Verse 1]

I tried to talk to my piano

I tried to talk to my guitar

Talk to my imagination

Confided into alcohol

I tried and tried and tried some more

Told secrets ’til my voice was sore

Tired of empty conversation

‘Cause no one hears me anymore

[Pre-Chorus]

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody’s listening to me

Nobody’s listening

I talk to shooting stars

But they always get it wrong

I feel stupid when I pray

So, why am I praying anyway?

If nobody’s listening

[Chorus]

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone, oh

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone

[Verse 2]

I used to crave the world’s attention

I think I cried too many times

I just need some more affection

Anything to get me by





[Pre-Chorus]

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody’s listening to me

Nobody’s listening

I talk to shooting stars

But they always get it wrong

I feel stupid when I pray

Why the fuck am I praying anyway?

If nobody’s listening

[Chorus]

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone, oh

Anyone, please send me anyone

Oh, Lord, is there anyone?

I need someone

Oh, anyone, I need anyone

Oh, anyone, I need someone

[Outro]

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody’s listening to me

Nobody’s listening





Ho cercato di parlare con il mio pianoforte

Ho cercato di parlare con la mia chitarra

Di parlare con la mia immaginazione

Confidandomi nell’alcool

Ci ho provato e ri provato ancora un po’

Rivelando segreti finché la mia voce era debole

Stanca di una conversazione vuota

Perché non mi ascoltava più nessuno

Cento milioni di storie

E cento milioni di canzoni

Mi sento stupida quando canto

Nessuno mi da ascolto

Nessuno ascolta

Parlo con le stelle cadenti

Ma si sbagliano sempre

Mi sento stupida quando prego

Quindi, perché sto pregando lo stesso?

Se nessuno ascolta

Per favore, mandatemi qualcuno

Signore, c’è qualcuno?

Ho bisogno di qualcuno, oh

Per favore, mandatemi qualcuno

Signore, c’è qualcuno?

ho bisogno di qualcuno





Desideravo l’attenzione del mondo

Penso di aver pianto troppe volte

Ho solo bisogno di un po’ più di affetto

Di qualsiasi cosa riesca a farmi superare il tutto

Cento milioni di storie

E cento milioni di canzoni

Mi sento stupida quando canto

Nessuno mi da ascolto

Nessuno ascolta

Parlo con le stelle cadenti

Ma si sbagliano sempre

Mi sento stupida quando prego

Quindi, perché cavolo sto pregando lo stesso?

Se nessuno ascolta

Per favore, mandatemi qualcuno

Signore, c’è qualcuno?

Ho bisogno di qualcuno, oh

Per favore, mandatemi qualcuno

Oh, Signore, c’è qualcuno?

ho bisogno di qualcuno

Oh, di qualcuno, ho bisogno di qualcuno

Oh, di qualcuno, ho bisogno di qualcuno

Cento milioni di storie

E cento milioni di canzoni

Mi sento stupida quando canto

Nessuno mi da ascolto

Nessuno ascolta

Ascolta su: