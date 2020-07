Kylie – Say Something: ascolta la nuova e bella canzone

Rilasciato il 23 luglio 2020 per la label BMG, Say Something è il primo singolo di Kylie Minogue estratto dal quindicesimo album in studio Disco, previsto il 6 novembre 2020, a oltre due anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Golden. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

Ascolta la nuova gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Ash Howes, Jon Green & Biff Stannard e prodotta dagli ultimi due, primo succoso assaggio di questo atteso progetto della cantautrice australiana classe 1968, che sarà composto da dodici tracce nella versione standard e quattro bonus tracks racchiuse in un secondo CD dell’edizione deluxe.

Kylie – Say Something testo

[Strofa 1]

We’re a million miles apart, in a thousand ways

Baby, you could light up the dark, like a solar scape

And I can almost feel you coming, and your heartbeat race

So I want somebody, something, in the joys we make

[Rit.]

I, I think about you, yeah

(I can’t help thinking ’bout ya, I’m always thinking ’bout ya)

S-s-s-say something, say something

Tell me how you’re feeling

[Strofa 2]

Oh, we all got wanderlust, in the darkest place

So we’re going with our heart, yeah, it’s all the rage

Oh we’re just, just tryna find ourselves, in the storms we chase

Baby, in and out of summer, we could find our way

[Rit.]

I, I think about you, yeah

(I can’t help thinking ’bout ya, I’m always thinking ’bout ya)

S-s-s-say something, say something

Tell me how you’re feeling

[Bridge]

‘Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

‘Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

‘Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

‘Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

‘Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

‘Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

(Say something)





[Outro]

‘Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

‘Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

‘Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?

‘Cause love is love, it never ends

Can we all be as one again?





Say Something traduzione Kylie

[1a Strofa]

Siamo a un milione di chilometri di distanza, in migliaia di modi

Baby, potresti illuminare il buio, come un solar scape

E posso quasi sentirti arrivare e sentire il tuo battito cardiaco accelerare

Quindi voglio qualcuno, qualcosa, nei piaceri che facciamo

[Rit.]

Io, ti penso, si

(Non posso fare a meno di pensare a te, penso sempre a te)

Dì qualcosa, dì qualcosa

[2a Strofa]

Oh, abbiamo tutti voglia di viaggiare, nel posto più buio

Quindi andiamo via con il nostro cuore, sì, va di moda

Oh, stiamo solo cercando di ritrovarci, nelle tempeste che inseguiamo

Tesoro, in estate e non, potremmo trovare la nostra strada





[Rit.]

Io, ti penso, si

(Non posso fare a meno di pensare a te, sto sempre pensando a te)

S-s-s-dire qualcosa, dire qualcosa

[Ponte]

Perché l’amore è amore, non finisce mai

Possiamo nuovamente essere tutti come una sola persona?

Perché l’amore è amore, non finisce mai

Possiamo nuovamente essere tutti come una sola persona?

Perché l’amore è amore, non finisce mai

Possiamo nuovamente essere tutti come una sola persona?

Perché l’amore è amore, non finisce mai

Possiamo nuovamente essere tutti come una sola persona?

Perché l’amore è amore, non finisce mai

Possiamo nuovamente essere tutti come una sola persona?

Perché l’amore è amore, non finisce mai

Possiamo nuovamente essere tutti come una sola persona?

(Dì qualcosa)

[Outro]

Perché l’amore è amore, non finisce mai

Possiamo nuovamente essere tutti come una sola persona?

Perché l’amore è amore, non finisce mai

Possiamo nuovamente essere tutti come una sola persona?

Perché l’amore è amore, non finisce mai

Possiamo nuovamente essere tutti come una sola persona?

Perché l’amore è amore, non finisce mai

Possiamo nuovamente essere tutti come una sola persona?

