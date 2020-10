Claver Gold – La maggior parte feat. Faith: guarda il video e leggi il testo del singolo

Rilasciato il 23 ottobre 2020, La maggior parte è il primo singolo estratto dall’album omonimo di Claver Gold, out il successivo 30 ottobre, a poco meno di tre anni dall’ultima fatica discografica solista Requiem e a sette mesi dal successo dell’album Infernvm (con Murubutu), pubblicato il 31 marzo 2020.

Il testo di questa interessante nuova canzone, scritta dal rapper Daycol Emidio Orsini, alias Claver Gold, e prodotta da Gian Maria Flores. Ad interpretare il ritornello, l’emergente Faith. Il video ufficiale sottostante, è stato diretto da Andrea Speca & Chiara Gualterio (Giovani Elettrici Film).

Nel progetto saranno presenti 17 tracce e collaborazioni con Donella Del Monaco, El Domino, Tmhh, File Toy, Sandro, Kyodo e Murubutu. Faith collaborerà in altre due tracks.

Testo La maggior parte by Claver Gold

[Intro]

Quest’è

Claver Gold

Gian Flores

Un altro pezzo che parla di me

Della maggior parte di me

Ehi

[1a Strofa]

Un altro pezzo che parla di me

Dimenticherò di ferite e nocche

Torna qui da me, pasta al pesto e cordon bleu

Un’altra notte solo con le note

Sono solo in hotel, voglio un’altra, no, te

Palmi stretti sopra la maniglia

L’occhio chiuso non si meraviglia

Io che parlavo solo con una bottiglia

Tu stilavi la tua essenza e si formava condensa alle ciglia

La maggior parte dei miei amici sono criminali

Dai domiciliari stanno visitando i tribunali

Resteranno tali e quali come impronte digitali

Li saluto ogni mattina sopra quei giornali

La maggior parte dei tuoi amici coi premi aziendali

Ti direi: “Càmbiali”, ma tu capiresti “cambiàli”

Scrittura pessima, però fanno gli intellettuali

Questi con sto ca**o di autotune mi sembran tutti uguali

[Rit.: Faith]

Molti hanno deciso di scordarsi di me

Ed io restavo solo dove il sole non c’è

Altri son scappati in mezzo a mille perché

Ma la maggior parte no

Molti hanno deciso di restare con me

Lacrime e sudore, loro sanno perché

Ma la maggior parte no

No

Ma la maggior parte no





[2a Strofa]

Bello spettacolo, però purtroppo non mi inchino

Manichino da Moschino, togliti quel cappellino

Campiona questo suono per il nuovo tour estivo

Non scordare l’orecchino, samba, bamba e mandolino

Rimango vivo quando rido e scrivo, blando mi domando

Come mai con questa roba vi stia divorando

Tu che sei un divo random, ah, stavate limonando

Sì, volevi fare Rambo, ma hai davanti Daycol Brandon

La maggior parte dei miei amici sono criminali

Hanno vissuto almeno un giorno nei centri sociali

Scartano libanese e fumano manali

Ma non credono che questa roba curi tutti i mali

La maggior parte dei tuoi amici vive nei locali

Li ho visti con addominali e cerette inguinali

Razzisti razionali, ca**i bidimensionali

Questa roba suona ancora forte, ci rende immortali

[Rit.: Faith]

Molti hanno deciso di scordarsi di me

Ed io restavo solo dove il sole non c’è

Altri son scappati in mezzo a mille perché

Ma la maggior parte no

Molti hanno deciso di restare con me

Lacrime e sudore, loro sanno perché

Ma la maggior parte no

No

Ma la maggior parte no