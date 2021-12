I 5 grandi benefici che porta ascoltare musica al mattino

Ascoltare musica al mattino porta degli ottimi benefici. Ecco quali sono.

La musica da sempre ha un forte impatto sul nostro organismo sia a livello fisico che a livello psicologico.

Viene utilizzata spesso per superare la depressione, o per evocare nella nostra mente momenti del passato o che ci legano ad un luogo o ad un posto in particolare.

I benefici della musica al mattino

Molte volte nella nostra vita ci siamo ritrovati ad ascoltare una canzone anche non particolarmente brillante o che assecondi i nostri gusti ma a continuare a canticchiarla o a risentirla anche a distanza di tempo perché ci riporta alla mente momenti felici.

Anche suonare uno strumento musicale aiuta molto sia dal punto di vista cognitivo che fisico, basta pensare che molti esperti consigliano di imparare a suonare uno strumento anche in età avanzata sia per aiutare il cervello a memorizzare le sequenze sia per tenere sempre in moto gli arti.

Sebbene ascoltare musica la sera porti dei grandi benefici, specie se si tratta di musica classica o rilassante, anche ascoltarla al mattino ha i suoi effetti positivi.

Questo è dato dall’effetto della Power Music, termine che indica un brano adrenalinico che da una spinta sui battiti per minuti e porta l’ascoltatore ad essere di buonumore e aumenta in lui un senso di eccitazione.

Gli effetti sul nostro corpo

Secondo il Dr. Costas Karageorghis della Brunel University di Londra, la musica può essere considerata un “droga legale” in quanto influenza positivamente il funzionamento del nostro organismo. Le onde sonore vengono convertite dal nostro cervello in segnali nervosi elettrochimici a tal punto da rilasciare il cortisolo e aumenta la frequenza cardiaca utile per innescare una risposta di lotta e fuga specie dopo i primi trenta minuti da svegli.

Una musica lenta abbassa la pressione sanguinea e porta ad avere una frequenza cardiaca più basse, mentre una più movimentata è l’ideale per svegliare i sensi vitali e quindi smuoverti.

Inoltre è sempre meglio crearsi una playlist con i propri brani preferiti da ascoltare almeno 15 minuti al giorno prima di qualsiasi attività che si va intraprendere per ottenere un rilascio di endorfine che portano felicità al proprio corpo e al proprio spirito.

Tra le altre cose, la musica scaccia via lo stress e quindi ascoltare delle canzoni che infondono nell’ascoltatore felicità porta ad affrontare meglio la giornata a cui si sta andando incontro riducendo così i cattivi pensieri e rendendo il fruitore più propositivo ad affrontare la quotidianità.

