Concerti a Roma nel 2022, il vero motivo dietro l’assenza di tanti big della musica

Tra i concerti a Roma non vedremo molti dei big della musica nei molti tour del 2022. Ecco svelato il motivo.

Roma è da sempre una città magica, capitale della nostra nazione, invidiata da tanti altri stati e ricca di cultura e storia.

Molte sono le pellicole che sono state girate in questo luogo, diventanti dei capolavori del cinema, e molti sono i concerti e gli eventi che nella capitale si sono svolti in tutti questi anni.

Basti pensare allo Stadio Olimpico che oltre ad ospitare le partite della Nazionale Italiana di Calcio, dell’AS Roma e della Lazio, quando giocano in casa, è uno dei luoghi preferiti di molti artisti che nel tempo si sono esibiti in concerti nello stadio della capitale italiana.

Concerti a Roma: ecco perché mancano le grandi star

Ma nel 2022 sono pochi i concerti che si terranno nella capitale per un motivo molto particolare.

Roma è stata esclusa dalle città che potevano ospitare il prossimo Eurovision Song Contest, e la scelta è ricaduta su Torino.

L’esclusione non è stata una sorpresa, anche perché l’ex sindaca Virginia Raggi, aveva designato la Nuova Fiera di Roma come eventuale luogo per ospitare la kermesse, ma all’interno dell’edificio non si è mai ospitato un evento musicale.

Il motivo dei mancati concerti

La scelta dell’esclusione è stata per via della mancanza di un luogo al chiuso per i concerti di alto e medio livello. Stessa motivazione per cui molti artisti internazionali del rock si rifiutano di cantare nella capitale.

I tour mondiali di questi artisti, il più delle volte hanno poche date in Italia e quasi sempre la città di Roma è assente. Secondo alcune fonti la scelta ricade spesso su Milano per via del fatto che è la città più vicina al resto dell’Europa, pertanto sono pochi gli spostamenti da fare che portano i manager a scegliere la location lombarda.

Scendere a Roma comporterebbe costi maggiori riguardo lo spostamento, se un artista si è esibito in Francia o in Germania.

A discapito di questo problema però, Roma può vantare di avere ogni anno dei concerti nei piccoli club che funzionano sempre e di poter fare grandi numeri al Circo Massimo o allo Stadio Olimpico come prima citato.

Roberto Gualtieri, attuale sindaco di Roma, ha affermato che si tratta di un problema politico dovuto al fatto che la città sta versando verso un abbandono culturale che la capitale non può permettersi e che un concerto rock a Roma attirerebbe anche più persone provenienti dal Centro e dal Sud Italia.