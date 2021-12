Canthology feat Matthew Marcantonio, Caparezza | testo e significato

Di seguito il testo e il significato del brano di Caparezza, Canthology in duetto con Matthew Marcantonio.

Caparezza nel suo disco Exuvia ha inserito il brano Canthology in cui duetta con Matthew Marcantonio, cantante rock della band Demob Happy.

Il significato del brano di Caparezza

Il brano, è il racconto di un sogno dove tutti gli elementi presenti nei precedenti sette dischi del cantautore gli si rivoltano contro. La canzone è piena di citazioni dei suoi precedenti lavori.

Il testo del brano con Matthew Marcantonio

Ecco di seguito il testo di Chantology:

Sono in un bad trip come quei tre kids di Fatima

Vedo cose che neanche Roy Batty si immagina

Scrivo testi pop-up ed è 3D ogni pagina

Tu la vedi rosea, sei Elvis in Cadillac

Preso dalla sassaiola della calca che mi odia

Nella piazza Michael Jackson grida: ‘Capa, sei un idiota!’

E cammino, solo e pazzo

Poi mi fermo, come in coma

Nel conflitto, manco m’arzo

Non intendo il re di Roma

Chiamo il mio cane ma, ahimé, è lontano

Ho capito che il secondo album era più facile dell’ottavo

Tipi che mi chiedono del tunnel

Dammi una pala che me lo scavo

Dicono che vengo dalla Luna

Ma la mia casa è in un sotterraneo

Suona l’Inno Verdano

E diventa buio pesto

Questo toro tifa il matador e gli lecca tutto il retto

Sto in disparte con le lance

Voglio fargli un buco in petto

La mia parte intollerante

Sta ingoiando tutto il resto

Things are scattered everywhere

No one seems to care

They’re trying to get somewhere

Things are scattered everywhere

No one seems to care

They’re trying to get somewhere

Get away

Get away

Get away

Get away

La mia patria è una giungla

Mani in tasca, ruba in pullman

Aria marcia sulla guglia

Curva canta ‘Puglia, Puglia’

La mia Ilaria è una bulla

Tuta gialla, Uma Thurman

La katana sulla nuca

Giù la lama, ma nessun abiura

Cade la cabeza, sembro Danton

Parte la contesa al centrocampo

La squadra gioca all’attacco

Si scalda Giovanna D’Arco

Io sul palco vinco un premio

Luce, fari, neon

Tutti fanno il dito medio

Pure Galileo

Vedo Van Gogh con la vanga

Sta inumando la mia salma

Filippo Argenti fa la calza

Passa dai Carcass alla Callas

Arrivano i russi, ma è troppo tardi

Macché porto d’armi

Porto una penna che possa confortarmi

Il vento fischia una preghiera, sembra Larsen

Mentre fisso una teiera, Bertrand Russell

Palle piene portate a zaino da Atlante

Vado a stare bene, butto la chiave nel sacro Gange

Things are scattered everywhere

No one seems to care

They’re trying to get somewhere

Get away

Get away

Get away

Get away