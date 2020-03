Holden – Fratè: audio e testo della significativa canzone

Rilasciato il 6 marzo 2020 via Epic, Fratè è un significativo singolo del rapper Joseph Carta, in arte Holden, incentrato sul valore dell’amicizia. Il testo e l’audio.

In questa bella canzone scritta di suo pugno e autoprodotta, l’artista classe 2000 si sfoga e chiede aiuto alle persone veramente amiche, quelle che ci sono sempre, anche nei momenti di grande difficoltà.

Il giovane rapper torna alla ribalta con questo coinvolgente brano, che arriva dopo i successi di Na na na e Cadiamo insieme. Il singolo è dedicato alle persone che nella vita continuano a lottare, a prescindere dalle vittorie o dalle sconfitte, perché dopo una brutta caduta bisogna rialzarsi e per fare questo servono anche gli amici e una certa dose di coraggio, perché senza di esso è difficile superare gli ostacoli e le difficoltà, le ansie e le paure.

Holden – Fratè testo

Download su: Amazon – iTunes

Le chiedo una foto

sorrido di nuovo

prima avevo meno amici

ma almeno mi fidavo di loro

a volte esco di testa

a volte non riesco a capire

chi è al mio fianco per scelta

o chi ha scelto di mentire

e giuro vorrei

sparire lontano da qui

o mettere in pausa

come se fossi dentro un film

m’ama non m’ama, con i petali, yah

quanto costano i sogni?

Baby, c’est la vie, yeeeh

Fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok

fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te

Rimani qui

siediti accanto a me

mentre guardo ‘sti petali cadere io non voglio restare solo

prendo le cartine e la fumiamo insieme

perché io non mi sento a mio agio con questa che mi guarda e vuole darmi un bacio

pensa che sono scemo, che non sa cosa vuole ma io non le credo

vorrei posare le armi

aprire le ali e buttarmi ma

ormai non riesco più a fidarmi

non riesco più ad affidarmi

no, qui la gente sta perdendo la ragione

chi uccide per amore e chi per religione

è il momento di usare la testa

forse è il momento di usare il cuore

sta vita ti butta per terra e ti priva di ogni speranza

so cosa vuol dire morire dall’ansia

piangere chiuso a chiave in una stanza

ma fallo per te se non vuoi farlo per gli altri

dimostra chi ca**o sei e vai sempre avanti

conta una cosa, cadere e rialzarsi





e giuro vorrei

sparire lontano da qui

o mettere in pausa

come se fossi dentro un film

m’ama non m’ama, con i petali, yah

quanto costano i sogni?

Baby, c’est la vie, yeeeh

Fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok

fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok

fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok

fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok

Non abbiamo che il tempo

ma poi il tempo finisce

è per questo che è bello

anche se è pure un po’ triste

è per questo che dedico 3 minuti del mio tempo a chi non se n’è mai andato

a chi mi ha visto per terra e mi ha teso la mano e poi mi ha rialzato

spacco il palco, lo giuro, e chi non canta lo mando affan*ulo

perché è come se non avesse vissuto

chi non ha un passato non avrà nemmeno futuro

voglio cantare per tutta la notte

sei mio fratello e lo grido più forte

sei mio fratello e lo grido più forte, yah

Fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok

fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok

fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok

fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok





e giuro vorrei

sparire lontano da qui

o mettere in pausa

come se fossi dentro un film

m’ama non m’ama, con i petali, yah

quanto costano i sogni?

Baby, c’est la vie, yeeeh

Fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok

fratè, fratè

rimani al mio fianco perché ho bisogno di te, ok





Ascolta su: