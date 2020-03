Nuela: ascolta il nuovo singolo Uova (Testo)

Uova è un singolo di Emanuele Crisanti, in arte Nuela, rilasciato venerdì 6 marzo 2020 via Hokuto Empire. Il testo e l’audio del simpatico brano, ricco di abili doppi sensi.

Dopo il successo di Carote, e le successive release di Ti voglio al mio funerale e Frozen, il rapper che per un pelo non è divenuto concorrente ufficiale di X Factor, torna con questa simpatica canzone caratterizzata da sonorità pop, nella quale le uova sono metafora di passione tra due amanti, nella prima fase di una love story, quella in cui prevale l’attrazione fisica e l’eccitazione.

Nuela – Uova testo

(Io sono Nuela e state ascoltando uova)

Ti hanno mai chiesto: “prima l’uovo o la gallina?”

Che te ne frega tanto tu sei la gallina

ti ha portato a casa la contadina

non sai che faccio quando ti trovo in cucina

Strapazzate, al tegamino

in camicia, omelette

uovo sodo, alla coque

se le vuoi chiedi allo chef

strapazzate, al tegamino

in camicia, omelette

uovo sodo, alla coque

se le vuoi chiedi allo chef (chiedi allo chef)

Ti strapazzerei come uova

e poi ti monterei ancora e ancora

se lo vuoi ti posso fare soda

accompagnata da pane e Pepsi Cola

[x4]

Uova, uova, uova-ah





Guarda le uova, sono così carine

bianche e gialle e sono piccoline

ma hanno un difetto che non piace a nessuno

mi dispiace ma escono dal cu-

Strapazzate, al tegamino

in camicia, omelette

uovo sodo, alla coque

se le vuoi chiedi allo chef

strapazzate, al tegamino

in camicia, omelette

uovo sodo, alla coque

se le vuoi chiedi allo chef (chiedi allo chef)

Ti strapazzerei come uova

e poi ti monterei ancora e ancora

se lo vuoi ti posso fare soda

accompagnata da pane e Pepsi Cola

[x4]

Uova, uova, uova-ah

Ti strapazzerei come uova

e poi ti monterei ancora e ancora

se lo vuoi ti posso fare soda

accompagnata da pane e Pepsi Cola





Ti strapazzerei come uova (come uova)

e poi ti monterei ancora e ancora (ancora e ancora)

se lo vuoi ti posso fare soda

accompagnata da pane e Pepsi Cola

[x4]

Uova, uova, uova, uova, uova, uova-ah





