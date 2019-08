Holden – Na Na Na: audio e testo della canzone

Holden è un emergente rapper e Na Na Na è un suo singolo, disponibile dal 9 agosto 2019: leggi il testo e ascolta quest’interessante brano scritto di suo pugno.

Dopo aver rilasciato l’EP “Il giovane Holden” (marzo 2019), il rapper, il cui pseudonimo prende spunto da Holden Caulfield, sedicenne protagonista del romanzo del 1951 di J. D. Salinger “Il giovane Holden”, torna con questa contagiosa canzone, che sta divenendo sempre più virale.

Holden – Na Na Na Testo

Download su: Amazon – iTunes

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Lei è bella, è stron*a e non perde mai

È la ragazza perfetta, ascolta Gemitaiz

La presento a mia madre, lei dice che è bella

Educata e gentile, poi a letto è una bestia

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na





Lei è bella, è stron*a, lei veste Chanel

Io mi fumo altri grammi e la presento ai miei

Ne giro un’altra e la guardo ballare

Le tipe, le amiche, la guardano male

Vuole stare in giro fino alle 3

Mi chiede due botti, poi andiamo al Mc

Lei è bella, è stron*a, lei veste Chanel

Io non vorrei nessun’altra accanto a me.

Nessun’altra accanto a me

Stiamo insieme oggi, domani, everyday

Fumo tre grammi e la presento ai miei

Hai lasciato il perizoma sopra la play

E bevo Malibu, sì, senza pensieri

Lei dice: “i love you”, poi brindiamo due bicchieri

Qui va tutto ok, fumiamo tutti i problemi

Rompiamo le regole, restiamo fuori dagli schemi, yeh.

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na





Lei è bella, è stron*a, lei veste Chanel

Io mi fumo altri grammi e la presento ai miei

Io ne giro un’altra e la guardo ballare

Le tipe, le amiche, la guardano male

Vuole stare in giro fino alle 3

Mi chiede due botti, poi andiamo al Mc

Lei è bella, è stron*a, lei veste Chanel

Io non vorrei nessun’altra accanto a me

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

(skrt-skrt)





