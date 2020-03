Rosa Chemical & Thelonious B. – POLKA: audio e testo del brano

Il rapper Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, e il gruppo post-trap romano Thelonious B., hanno unito le forze nel singolo POLKA, uscito il 6 marzo 2020 via Island Records / Thaurus / Universal Music italia. Il testo e l’audio.

Scritto da THB Brown, THB Kirua, Rosa Chemical & Greg Willen e prodotto da quest’ultimo, si tratta di un brano piuttosto trash ma anche decisamente contagioso, inciso con questo gruppo composto dai rapper THB Brown e THB Kirua, dal producer BRBK e dal grafico Zomby Roger.

POLKA testo – Rosa Chemical & Thelonious B.

[R. Ch.]

Greg Willen non dormire (Brr-poh)





[R. Ch.]

T-t-troppi cocaleros come in Mexico (Yee-ah)

Ne sto prendendo troppa come un’escort (Come un’escort)

Sexboy, sopra al polka sembro scemo (Sembro scemo)

Greg Willen mi fa sentire vecchio (Sentire vecchio)

Polka-a-a-a-a

Se-se-sexboy, sopra al polka sembro ceco (Sembro ceco)

Greg Willen lo vuoi, ma non puoi averlo (Non puoi averlo)

[R. Ch.]

Ho tre pistole, c’ho paura (C’ho paura)

Greg Willen è diventato duro

Fendi, matcho Danilo Paura

Fo*i me, è come un frontale contro un muro (Contro un muro)

Bang, bang (Bang), sto facendomi di sexy (Sexy)

Non respiro, ho troppo swag (swag)

Coca-Cola, sembra il Monte Everest

Rosa, bimbo freddo con il denim (Denim)

Scrivo cose sopra i treni, sembro delinquente

(Pieno di rossetto) Sì, mi vuole bene

Stivali [?] atelieur

Fiamme sul passamontagna custom

Due levrieri sulla pancia (Sulla pancia)

La tua tro*a ha rotto il ca—

Erba nel cu*o, vengo da Amsterdam (Tu-tu-tu)

Ca*o l’Olanda

Gang shit, sei solo uno snitch, te lo leggo in faccia

[R. Ch.]

T-t-troppi cocaleros come in Mexico

Ne sto prendendo troppa come un’escort

Sexboy, sopra al polka sembro scemo

Greg Willen mi fa sentire vecchio

Polka-a-a-a-a

Se-se-sexboy, sopra al polka sembro ceco

Greg Willen la picchia come un serbo

Greg Willen mi fa sentire un negro (Come Radical)

Sembra che ho il ca**o lungo un metro (Lunghissimo)





[THB Kirua & THB Brown]

Maison Margiela, … Maison Margiela

… Maison Margiela, … Maison Margiela

Posso baciare in bocca mio fratello

(Non sono frocio) Lo amo davvero

Sto dentro di lei come droga nel naso

Ballo la polka, la danza dell’anno

Questa pu**ana (maleducata) vuole i miei figli in faccia

Questa pu**ana di sicuro non mi cambia (Oh, no)

Greg Willen mi fa sentire Rosa

Sto dentro lei come dentro matrioska

Tu sembri dumb, sembra ti manca qualcosa

Gang, gang, mi piace la — ma sono frocio per Rosa

Sickboy, sono il Trainspotting

Big Mac, mangio tre chopper

Sembra che sono mezzo scemo

Ballo la polka, faccio tre mosse

Sono fuori casa come tro*e in strada

Fresco come se c’ho un cu*o in faccia (Gang, gang)

Fammi una s*ga coi calzini Prada

Ti sparo finché torni carne





