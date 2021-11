Heat Waves, Glass Animals – traduzione, testo e video ufficiale

Un testo quello della canzone dei Glass Animals, Heat Waves, che vale la pena leggere e tradurre. Un gruppo che sa sempre come stupire i suoi fan.

Non sono molto noti sulla scena internazionale ma il loro modo di fare musica sta diventando sempre più popolare. I Glass Animals sono un gruppo indie rock inglese originario di Oxford.

Il gruppo ha debuttato con un album Zaba nel giugno 2014, sotto l’etichetta Wolf Tone del produttore Paul Epworth. Grazie al successo ottenuto i 4 amici hanno pubblicato un secondo album How to Be a Human Being il 26 agosto 2016 che li ha permesso di varcare i confini nazoinali. Oggi sono pronti a mostrare al mondo la loro identità.

Glass Animals sbaragliano la concorrenza con un nuovo successo: Heat Waves

I 4 membri della band hanno messo insieme la passione per la musica frequentato la St Edward’s School di Oxford. I Glass Animals però si sono ritrovati insieme un po’ per caso: in un primo momento, infatti, Dave Bayley (frontman del gruppo) stava per iscriversi ad un’altra università, la facoltà di medicina presso il London King’s College.

Paul Epworth, produttore di Adele, ha avuto modo però di assistesse ad un loro concerto a Londra prima che il cantante prendesse questa decisione. E’ ritrovando in loro la scintilla del talento, Paul decise d ingaggiarli.

Dopo l’album Zaba è arrivato un altro successo: il secondo album How to Be a Human Being. Con uno dei brani, Life Itself, i Glass Anamals hanno raggiunto la posizione numero 14 sulla Billboard Top 200. Oggi sono pronti a regalare nuovi successi come Heat Waves.



Il 10 settembre scorso, la band ha pubblicato il loro nuovo singolo intitolato I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance) che ha fatto già intuire quanto potesse andare forte il nuovo album.

Heat Waves, testo e traduzione

Ecco il testo accompagnato da una traduzione offerta dal web che vi permetterà di capire fino in fondo il senso e lo scopo della canzone.



Testo e traduzione di Heat Waves

Last night all I think about is you

Don′t stop, baby, you can walk through

Don’t wanna but I think about you

You know that I′m never gonna lose

Road shimmer wigglin’ the vision

Heat, heat waves, I’m swimmin′ in a mirror

Road shimmer wigglin′ the vision

Heat, heat waves, I’m swimmin′ in a-

Sometimes all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can′t make you happier now

Sometimes all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can′t make you happier now

Usually I put somethin’ on TV

So we never think about you and me

But today, I see our reflections clearly

In Hollywood, layin’ on the screen

You just need a better life than this

You need somethin′ I can never give

Fake water all across the road

It′s gone now, the night has come, but

Sometimes all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can′t make you happier now

You can’t fight it, you can′t breathe

You say somethin’ so lovin′, but

Now I gotta let you go

You’ll be better off in someone new

I don’t wanna be alone

You know it hurts me too

You look so broken when you cry

One more and then I say goodbye

Sometimes all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin′ me out

Can′t make you happier now

Sometimes all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can′t make you happier now

I just wonder what you’re dreamin′ of

When you sleep and smile so comfortable

I just wish that I could give you that

That look that’s perfectly un-sad

Sometimes all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin′ me out

Heat waves been fakin’ me out

Sometimes all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin’ me out

Can′t make you happier now

Sometimes all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin′ me out

Can’t make you happier now

Road shimmer wigglin′ the vision

Heat, heat waves, I’m swimmin′ in a mirror

Road shimmer wigglin’ the vision

Heat, heat waves, I′m swimmin’ in a mirror

Ecco la traduzione fornita dal web.

Ieri sera non penso ad altro che a te

Non fermarti, piccola, puoi camminare attraverso

Non voglio, piccola, pensare a te

Sai che non perderò mai)

Strada luccicante che scintilla la visione

Calore, ondate di calore, sto nuotando in uno specchio

Strada luccicante che scintilla la visione

Calore, ondate di calore, sto nuotando in un…

A volte, tutto quello a cui penso sei tu

Notti in ritardo a metà giugno

Le onde di calore mi stanno facendo impazzire

Non posso renderti più felice ora

A volte, tutto quello a cui penso sei tu

Notti in ritardo a metà giugno

Le onde di calore mi stanno facendo impazzire

Non posso renderti più felice ora

Di solito metto qualcosa in TV

Così non pensiamo mai a te e a me

Ma oggi vedo chiaramente le nostre riflessioni

A Hollywood, sdraiato sullo schermo

Hai solo bisogno di una vita migliore di questa

Hai bisogno di qualcosa che non potrò mai dare

Acqua finta dall’altra parte della strada

Ora non c’è più, la notte è arrivata, ma

A volte penso solo a te

Notti in ritardo a metà giugno

Le onde di calore mi stanno facendo impazzire

Non posso renderti più felice ora

Non puoi combatterlo, non puoi respirare

Dici una cosa così amorevole, ma…

Ora devo lasciarti andare

Starai meglio in qualcuno di nuovo

Non voglio stare da solo

Sai che fa male anche a me

Sembri così a pezzi quando piangi

Ancora una e poi ti saluto

A volte, tutto quello a cui penso sei tu

Notti in ritardo a metà giugno

Le onde di calore mi stanno facendo impazzire

Non posso renderti più felice ora

A volte, tutto quello a cui penso sei tu

Notti in ritardo a metà giugno

Le onde di calore mi stanno facendo impazzire

Non posso renderti più felice ora

Mi chiedo solo cosa stai sognando

Quando dormite e sorridete in modo così confortevole

Vorrei solo potervi dare questo

Quell’aspetto che è perfettamente non triste

A volte, tutto quello a cui penso sei tu

Notti in ritardo a metà giugno

Le onde di calore mi stanno facendo impazzire

Le onde di calore mi stanno facendo impazzire

A volte, tutto quello a cui penso sei tu

Notti in ritardo a metà giugno

Le onde di calore mi stanno facendo impazzire

Non posso renderti più felice ora

A volte, tutto quello a cui penso sei tu

Notti in ritardo a metà giugno

Le onde di calore mi stanno facendo impazzire

Non posso renderti più felice ora

Strada luccicante che scintilla la visione

Calore, ondate di calore, sto nuotando in uno specchio

Strada luccicante che scintilla la visione

Calore, ondate di calore, sto nuotando in uno specchio