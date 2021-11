Levante incinta mostra il suo volto e i suoi capelli al naturale, la foto

Nei primi mesi del 2018 l’artista calca i palchi d’Europa e d’Italia con i tour “Caos in Europa e Caos In Teatro” registrando il tutto esaurito nelle oltre 30 date. Levante inoltre riceve anche un prestigioso premio agli MTV Music Award come miglior artista italiano. E’ bellissima in scena ma l’avete mai vista al naturale, senza trucco?

La scalata al successo è stata lenta per la cantante. Levante precedentemente – essendosi trasferita a Leeds, nel 2013 – incide il singolo con l’etichetta INRI, che diventa disco d’oro, grazie al singolo “Alfonso”. Ma oltre alle sue esibizioni da cantante, negli ultimi anni si è scoperta una parte di lei che un po’ potevamo immaginare, visti i suoi testi, cioè il suo lato da scrittrice.

Il suo primo romanzo intitolato, “Se non ti vedo non esisti” esce nel gennaio 2017 con la Rizzoli, nessuno si aspettava che già nelle prime settimane dall’uscita giunge alla quarta ristampa ed entra di forza nella classifica dei libri di narrativa più venduti in Italia.

LEGGI ANCHE–> Levante: Dall’alba al tramonto è il comeback (audio e testo)

Levante come non l’avete mai vista

Circa quattro anni fa ha fatto parlare di se per la relazione con un altro grande artista, vincitore del Festival di Sanremo del 2020, Diodato, poi finita per motivi ancora mai saputi un paio di anni dopo. E qualcuno ha ipotizzato che il brano “Fai Rumore“, fosse dedicato alla bella Levante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)



Ma precedentemente a questa Love Story, la cantante aveva confessato durante un’intervista per Vanity Fair di essersi separata con Simone Cogo, DJ, i due si erano sposati nel 2015 e dopo un paio di anni l’avvenuta separazione.

Oggi la sua vita è cambiata, insieme al suo nuovo compagno le cose vanno a gonfie vele, i due si amano reciprocamente. Tanto da essere in attesa di una bambina.

LEGGI ANCHE–> Levante; Sirene: ascolta il nuovo singolo (testo)

Con poco trucco e capelli sciolti lunghissimi

Levante aspetta una bambina dal suo compagno Pietro Palumbo, noto avvocato conosciuto come ha rilasciato in un’intervista, per caso: oltre ad essere un bel uomo, è dotato di una notevole bellezza interiore.

Lei nelle ultime sue foto postate su Instagram mostra sempre i suoi capelli molto curati, e si vede anche che oltre ad essere molto lunghi, ha una chioma anche molto folta.

La sua preferenza è portarli lisci ed oltre a mostrarsi sui social, sottolinea sempre che la miglior cosa è, essere naturali, se stessi. Un messaggio che la cantante tiene molto a trasmettere ai suoi fan e non solo.