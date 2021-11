Adele, le date del concerto nel 2022 a Londra | Tutte le info

Adele, cantante e cantautrice britannica dalla voce paradisiaca ed unica, nella sua carriera fino ad oggi ha venduto circa 40 milioni di album e 50 milioni di singoli. Insieme a Duffy e Amy Winehouse, scomparsa anni fa, è considerata una tra le migliori esponenti della nuova generazione del soul bianco. Con il suo terzo album, 25, è diventata la prima negli Stati Uniti a vendere in una sola settimana, più di 3 milioni di copie. E oggi le date dei suoi concerti sono tra le più attese nel mondo.

Il suo interesse per la musica ha iniziato a svilupparsi durante l’infanzia, grazie all’ascolto di gruppi come le Destiny’s Chil e la Spice Girls. In un intervista ha raccontato che dopo che si è diplomata ha iniziato tramite My Space, che tra l’altro l’ha resa famosa, a coltivare il suo sogno, cantando e registrando e poi caricare il tutto sul social network.

E grazie a questo è diventata nota al pubblico ed inizia a partecipare anche come ospite a molto programmi televisivi, e di conseguenza la notorietà inizia a crescere, suscitando di molto l’interesse del pubblico televisivo e non.

Ecco le date del concerto di Adele

I suoi concerti e le sue tournée in tutto il mondo hanno sempre attirato l’interesse di tutti, anche di chi non è un suo fan e sono stati spesso di notevole successo. In un’intervista con Opray Winfrey, quando chiese ad Adele, perché nei suoi testi parlava, raccontava così tanto di lei, della vita privata, la cantante ha risposto: è un modo per trasmettere alle persone, quello che lei ha vissuto personalmente, e che è un modo per rassicurarle perché in tanti vivono o hanno vissuto la sua stessa esperienza.

Anche per questo motivo i suoi concerti sono sempre attesi, le sue canzoni parlano anche di situazioni particolari che le persone vivono, parliamo di separazioni, divorzi, perché per la cantante è stata una grande sofferenza separarsi dal marito, motivo principale il figlio che i due hanno in comune.

Dove e quando si esibirà

Ha sorpreso un po’ tutti la cantante Adele dicendo con largo anticipo quando e dove sarà un suo concerto, i suoi fan scalpitavano, non vedevano l’ora di poterla rivedere e sentire dal vivo.

E’ mancata un po’ a tutti con la sua voce melodica e le sue canzoni, visto anche la situazione pandemica che ha colpito il mondo intero, quindi è come se fosse di nuovo la prima volta che si esibisce.

E le date comunicate dei suoi primi concerti saranno nella su paese Britannico, ed ha scelto uno dei nove parchi Reali di Londra, Hyde Park, essendoci anche lo spettacolare lago Serpentine Lake che lo divide, e saranno l’uno e due luglio del 2022.