Michele Morrone – Hard For Me: ascolta la bella canzone per la soundtrack di “365 dni” (365 Days)

Hard For Me è una meravigliosa canzone dell’attore, modello e cantante Michele Morrone, utilizzato come colonna sonora di 365 dni (365 Days), film polacco Netflix che lo vede protagonista nel ruolo di Massimo Torricelli. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

Nella nuova pellicola (musiche di Michał Sarapata e Mateusz Sarapata), vengono utilizzati altri tre brani di Michele, vale a dire Watch Me Burn, Feel It e la title track dell’album d’esordio Dark Room, pubblicato il 14 febbraio 2020 per AGORA S.A.. Ascolta il brano in oggetto, che sta facendo innamorare i sempre più numerosi fan di questo ragazzo classe 1990.

In Hard For Me, in cui autori sono Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumor e lo stesso Morrone, il protagonista si rivolge alla persona che ama, il cui rapporto non sembra vivere i suoi giorni migliori, da qui il titolo “difficile per me”, perché per lui è dura metterci una pietra sopra e non sembra affatto intenzionato a farlo.

Chi è Michele Morrone?

Nato a Melegnano il 3 ottobre 1990, Michele ha tre sorelle e un fratello fotografo. Il padre lavorava come operaio edile e morì quando l’artista aveva 12 anni. Michele si è sposato nel 2014 con Rouba Saadeh, una stilista libanese, con la quale ha avuto due figli: Marcud e Brado. La coppia divorziò nel 2018, dopo quattro anni di matrimonio e questo gli causò disturbi depressivi. Ha iniziato la sua carriera da attore teatrale interpretando piccoli ruoli nelle commedie. Dopo aver acquisito esperienza nel settore, ha iniziato a svolgere ruoli da protagonista. Nel 2012, l’attore è stato selezionato per interpretare il ruolo principale in E la vita continua. Nel 2013 esordisce sul piccolo schermo in Come un delfino 2 (con Raoul Bova) e lo stesso anno ottenne il suo primo ruolo nel film italiano “2 + 2 = 5“. Nel 2014 recita nella serie televisiva Che Dio ci aiuti 3. Morrone recita anche nella sesta stagione della fiction Squadra antimafia e nel 2016 è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle. Ma la sua celebrità è esplosa grazie 365 dni (adattamento cinematografico del romanzo di Blanka Lipińska), 4 mesi dopo la sua uscita al cinema. Nella pellicola, Michele interpreta il ruolo del mafioso di nome Massimo Torricelli, che rapirà la bellissima Laura (Anna-Maria Sieklucka) e le darà 365 giorni per farla innamorare di lui.

Testo Hard For Me Michele Morrone

[Verse 1]

You keep telling me that I am free to go

But I am addicted to you

It’s a lie

It’s a lie

It’s a lie

When I’m not here, you’re alone

Can you walk by your own?

Don’t you lie

Don’t you lie

Don’t you lie

[Chorus]

And I think you should know

That I won’t let it go

It was like a million times

I’m singing a lullaby

And I think you should know

That I won’t let you go

I thought that I wasn’t enough

But I don’t wanna say goodbye

[Post-Chorus]

And I think you should know

It was hard to say

[Verse 2]

Every minute that we spent together

Doesn’t matter for you

It’s a lie

It’s a lie

You’re a liar

Every time you wanna walk the door

I don’t blame you

I don’t blame you

[Chorus]

And I think you should know

That I won’t let it go

It was like a million times

I’m singing a lullaby

And I think you should know

That I won’t let you go

I thought that I wasn’t enough

But I don’t wanna say goodbye





[Post-Chorus]

And I think you should know, mmh yeah

And I think you should know, oh yeah

[Outro]

Hard for me

Hard for me

It’s hard for me

Hard for me

Hard for me

It’s hard for me

Hard for me

Hard for me

It’s hard for me





La traduzione di Hard For Me di Michele Morrone

[Strofa 1]

Continui a dirmi che sono libero di andare

Ma non posso fare a meno di te

È una bugia

È una bugia

È una bugia

Quando non sono qui, sei sola

Puoi camminare da sola?

Non mentire

Non mentire

Non mentire

[Ritornello]

E credo che dovresti sapere

Che non mollerò

È successo tipo un milione di volte

Sto cantando una ninna nanna

E penso che dovresti sapere

Che non ti lascerò andar via

Credevo di non essere abbastanza

Ma non voglio dire addio

[Post-Ritornello]

E penso che dovresti saperlo

Difficile dirlo

[Strofa 2]

Ogni minuto che abbiamo trascorso insieme

A te non importa

È una bugia

È una bugia

Sei una bugiarda

Ogni volta che vuoi uscire dalla quella porta

Non ti biasimo

Non ti biasimo





[Ritornello]

E credo che dovresti sapere

Che non mollerò

È successo tipo un milione di volte

Sto cantando una ninna nanna

E penso che dovresti sapere

Che non ti lascerò andar via

Credevo di non essere abbastanza

Ma non voglio dire addio

[Post-Ritornello]

E penso che dovresti saperlo, mmh sì

E penso che dovresti saperlo, oh sì

[Outro]

Difficile per me

Difficile per me

È difficile per me

Difficile per me

Difficile per me

È difficile per me

Difficile per me

Difficile per me

È difficile per me

