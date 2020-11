La colonna sonora de Il silenzio dell’acqua: le musiche originali della soundtrack (prima e seconda stagione), canzoni delle sigle e della promo

Da venerdì 27 novembre viene trasmessa in prima serata su Canale 5 la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, serie televisiva italiana scritta e creata da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, e diretta da Pier Belloni. Per chi si fosse perso la prima stagione, può sempre vederla su MediasetPlay.

Nel cast Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, rispettivamente nei panni di Luisa Ferrari e del vicequestore Andrea Baldini, che indagano sulla scomparsa della sedicenne Laura Mancini.

Nella seconda stagione della miniserie, indagheranno invece sull’assassinio di due persone. Nella trama relativa al primo episodio, si legge infatti: “Madre e fratello della piccola Giulia vengono assassinati. Il violento papa’ della bimba attira l’attenzione di Luisa e Andrea, che indagano sul caso.”

La colonna sonora relativa alla prima stagione, è opera del compositore tedesco Ralf Hindenbeutel, che ha messo su 26 interessanti musiche, tra le quali la title track. La soundtrack ufficiale e originale è stata pubblicata il 9 marzo 2019, vale a dire il giorno dopo la messa in onda del primo episodio.

Se tanto mi da tanto, la colonna sonora relativa alla seconda stagione, dovrebbe essere rilasciata il 28 novembre 2020 o il giorno stesso della messa in onda della prima puntata. La soundtrack è ancora una volta stata composta da Hindenbeutel, recentemente all’opera in un’altra serie “Io Ti Cercherò“. A cofermarlo, l’artista stesso sui social network.

Il silenzio dell’acqua tracklist (colonna sonora originale seconda stagione serie tv Mediaset 2020)

Amazon – Ascolta su: Apple Music





Canzone pubblicità-promo seconda stagione

L’avvincente strumentale utilizzata nella promo della seconda stagione, è il brano omonimo Il Silenzio Dell’acqua, che andava a chiudere la soundtrack ufficiale della prima stagione, rilasciata il 9 marzo 2019, vale a dire il giorno dopo la messa in onda del primo episodio. La più recente pubblicità, quella che riporta anche la data della messa in onda, riproduce invece Dedicato A Te, singolo de Le Vibrazioni pubblicato nel 2003 come primo estratto dal primo album in studio Le Vibrazioni. Scritta dal frontman Francesco Sarcina, grazie alla sua grande orecchiabilità si è rivelato il singolo più venduto in Italia nel marzo del 2003.

Non è un caso che si sia scelto di utilizzare questa bella canzone, in quanto in essa il cantante si rivolge a una certa Giulia, stesso nome della piccoletta della 2a stagione della serie tv.

Canzone sigla iniziale Il silenzio dell’acqua (Stagione 2)

Canzone sigla finale Il silenzio dell’acqua (Stagione 2)

Audio musiche colonna sonora 2a Stagione de Il silenzio dell’acqua

Il silenzio dell’acqua tracklist (colonna sonora originale prima stagione serie tv Mediaset 2019)

Amazon – Ascolta su: Apple Music

Castel Marciano 3:16 I See You 2:33 Deep Sea 2:26 Secrets 2:49 Before the Silence 1:32 Laura’s Song 4:00 A Nice Place 2:27 Search for Truth 2:41 A Dark Place 1:58 Hidden Secrets 2:33 For Laura 3:33 Find Me 1:46 Breathe 2:00 Private Investigation 1:49 Catch Him 2:21 I Owe You 3:26 Scratching the Surface 5:07 Search for Peace 2:01 Still not Sure 2:21 Settling Down 2:23 Understand Each Other 2:32 Final Emotion 6:06 The Cliff 1:57 Threatening 2:05 Wishing the Old Days Back 1:54 Il silenzio dell’acqua 2:19

Canzone sigla iniziale Il silenzio dell’acqua (Stagione 1)

Nella sigla di apertura viene utilizzata Torna a casa dei Måneskin, bellissima canzone pubblicata il 28 settembre 2018 come secondo singolo estratto dal primo album in studio Il ballo della vita. Questo pezzo parla di una separazione: lo sfogo di un uomo che ha perso la sua musa Marlena (stessa figura già citata nel precedente Morirò da re), che tuttavia ascolterà la sua preghiera e ritornerà da lui. Torna a casa è anche stata utilizzata per la promo della prima stagione.

Canzone sigla finale Il silenzio dell’acqua (Stagione 1)

1 a Puntata: Il silenzio dell’acqua – Ralf Hildenbeutel

Puntata: Il silenzio dell’acqua – Ralf Hildenbeutel 2 a Puntata: Il silenzio dell’acqua – Ralf Hildenbeutel

Puntata: Il silenzio dell’acqua – Ralf Hildenbeutel 3 a Puntata: Hidden Secrets – Ralf Hildenbeutel

Puntata: Hidden Secrets – Ralf Hildenbeutel 4a Puntata: Io Che Amo Solo Te – Sergio Endrigo

Audio musiche colonna sonora Il silenzio dell’acqua (1a Stagione)