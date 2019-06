Gué Pequeno – Gelida Estate è il nuovo EP in uscita: titoli delle canzoni

Si intitola Gelida Estate il primo EP solista in studio del rapper Gué Pequeno, in uscita il 21 giugno 2019 via Universal Music Italia. Il disco è disponibile nel classico CD e in vinile, entrambi a tiratura limitata (Limited Edition), oltre che in download e in streaming nelle principali piattaforme. I titoli delle canzoni.

Nel mini album sono presenti cinque nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto Montenapo ft. Lazza, rilasciato lo scorso 5 giugno. L’altro ospite del progetto è il rapper tedesco di origine marocchina Farid El Abdellaoui, meglio conosciuto come Farid Bang.

I produttori delle cinque tracce sono invece 2nd Roof, Night Skinny, Bobby Kritical, Ramiks e Daves The Kid.





Il King del rap è quindi tornato con questo interessante e attesissimo EP, un lavoro inedito che contrariamente all’ironico titolo e copertina, è ispirato dalle atmosfere che dominano la calda stagione: dalla cumbia e dal reggaeton, alla dance anni ’90 e alla trap.

Gelida Estate tracklist (Gué Pequeno EP 2019)

Niente photo (prodotta da Bobby Kritical) Bamba (prodotta da Ramiks) Montenapo feat. Lazza (prodotta da 2nd Roof) Maledetto (prodotta da Nightskinny) President Rolly feat. Farid Bang (prodotta da Daves the Kid)