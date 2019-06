Guè Pequeno: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo Montenapo feat. Lazza

Leggi il testo e ascolta Montenapo, nuovo singolo del rapper Guè Pequeno con la collaborazione del collega Lazza, disponibile in streaming e nei negozi dal 5 giugno 2019 via Universal Music Italia.

Scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Federico Vaccari e Pietro Miano, in arte 2nd Roof, la nuova canzone omaggia la via del centro milanese nella quale il lusso la fa da padrone: sto ovviamente parlando di Via Monte Napoleone, nota come la via più cara di Europa.

Definita da Pequeno “la più pimp dell’estate”, questa track utilizza il riconoscibilissimo sample di Gypsy Woman (She’s Homeless), famoso pezzo della cantante statunitense Crystal Waters, pubblicato nel 1991.

In Montenapo non mancano citazioni a famosi marchi, artisti, attori e calciatori, e come in ogni brano rap che si rispetti, si parla anche di soldi, sesso e droga, tema comune dell’hip hop moderno. La parte conclusiva, è tratta dalla prima strofa di “XXX Pt. 1 (Softcore)“, traccia numero sette del debut album solista Il ragazzo d’oro (2011).

Terminata la fortunata esperienza da coach a The Voice of Italy 2019, il rapper è pronto all’ennesimo successo in carriera.

Montenapo testo Guè Pequeno & Lazza

2nd Roof Music

Big pop, big boss

Slow, sono al tip top

Esco da una big Porsche

Senti i bassi, King Kong

Givenchy, flip flop

La mia bitch, Chris Dior

Audemars, tic toc

Gucci, Fendi sold.

[Guè]

(Oh) Shop in Monte Napo’

(Oh) Spendo, spendo come a Monte Carlo

(Oh) Shop in Monte Napo’

(Oh) Sono fresco come il Monte Bianco.

[Guè]

Yeah, bae, salta su, jump come Kris Kross

Se sei brava con la bocca come il beatbox

Mon frère, Moncler (yeah)

Parchimi davanti

Sai che dopo il party, ci sarà l’after party (ah-ah)

Ipnotizzami come muovi quel booty (woo)

Sono anni che faccio stare ‘sti rapper muti (shh)

Da quante gliel’ho messo dovrei chiamarmi Messi (ahahahah)

K.O., Big Nasty (K.O.)

L’estate tu vuoi spenderla in jetski

Player come Benzema, G, Grande Gatsby (ah-ah)

Frate’, non ci diventi, io ci sono nato

Total o Givenchy, sto tutto drippato (ok)

Tu sei un vicere (ehi), io sono un ventitré (ehi)

La mia parola d’ordine, fra’, è “vincere” (vincere)

La mia tipa mi adora perché le ho preso più Chanel

Che la vecchia in Gomorra (ah)





Big pop, big boss

Slow, sono al tip top

Esco da una big Porsche

Senti i bassi, King Kong

Givenchy, flip flop

La mia bitch, Chris Dior

Audemars, tic toc

Gucci, Fendi sold.

[Lazza]

(Oh) Shop in Monte Napo’ (brr)

(Oh) Giro in Duomo come a Ponte Lambro, uh

(Oh, Ehi) Spendo in Monte Napo’ (ehi)

(Oh) Non mi paghi, mio fratello ti sta accoltellando.

[Lazza]

Ehi, voglio soffiarmi il naso in una cento

Uh, baby, mi piaci pure per l’accento (ah)

Me solo nel tuo laptop, però non nel tuo letto (no, no)

Vieni con me, stasera faccio Jackpot (uih)

Fanne un paio d’hashish, con le amiche al Plastik

‘Ste parole massi (uh), Zzala è il nuovo Onassis (nah-nah)

Mi vuoi romantico, suono Chopin (suono Chopin)

Poi parli con le mie palle come Tom Hanks (bitch)

Ha un cu*o che c’ho perso le parole come Liga (uh)

In Italiano questa mi sa dire solo: “IBAN” (ahi)

Ho ancora novantanove problemi come Jigga (ehi)

Però tra questi non ci sono né soldi né fi*a (uh)

Molti miei fra’ fanno più brutto dei rapper americani

Senza fare i rapper e senza fare gli americani (eh, già)

Quando mi sposo, fra’, sarà un casino (te lo giuro, fra’)

Al matrimonio vestito come Spadino (uh).

Big pop, big boss

Slow, sono al tip top

Esco da una big Porsche

Senti i bassi, King Kong

Givenchy, flip flop

La mia bitch, Chris Dior

Audemars, tic toc

Gucci, Fendi sold.

[Guè]

(Oh) Shop in Monte Napo’

(Oh) Spendo, spendo come a Monte Carlo

(Oh) Shop in Monte Napo’

(Oh) Sono fresco come il Monte Bianco.





Big pop, big boss

Slow, sono al tip top

Esco da una big Porsche

Senti i bassi, King Kong

Givenchy, flip flop

La mia bitch, Chris Dior

Audemars, tic toc

Gucci, Fendi sold.

[Guè]

(Oh) Shop in Monte Napo’

(Oh) Spendo, spendo come a Monte Carlo

(Oh) Shop in Monte Napo’

(Oh) Sono fresco come il Monte Bianco

Mi chiamo G e con le rime sono il capo

[In lontananza]

Dritto al punto G, Gucci Store in Monte Napo’ (ah-ah)

Mi chiamo G e con le rime sono il capo

Dritto al punto G, Gucci Store in Monte Napo’ (ah-ah)

Mi chiamo G e con le rime sono il capo

Dritto al punto G, Gucci Store in Monte Napo’ (ah-ah)

Mi chiamo G e con le rime sono il capo

Dritto al punto G, Gucci Store in Monte Napo’ (ah-ah)





