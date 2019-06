Alesso – Sad Song feat. TINI: audio, lyric video, testo e traduzione del nuovo singolo

Dal 14 giugno 2019 è disponibile il nuovo singolo del dj e producer svedese Alesso, con voce di MArtina Stoessel, in arte Tini, che si intitola Sad Song. Leggi la traduzione in italiano del testo (autori: Alesso, Asia Whiteacre, Jacob Kasher & Nate Cyphert) e ascolta e guarda il lyric video della nuova produzione di Alessandro Lindblad.

Il pluricertificato artista, vi presenta questa interessante nuova canzone, impreziosita dalla voce dell’ex attrice della serie Violetta e star della musica latina, che immagino, sarà anche presente nel filmato che accompagnerà il singolo, che sarà incluso nel futuro secondo album in studio di prossima uscita.

La cantante argentina, che in questo pezzo racconta un amore apparentemente non corrisposto, si è detta letteralmente innamorata del brano ed emozionata e onorata di avere avuto la possibilità di lavorare con lo svedese, che dal canto suo ha dichiarato: “Quello che amo di questa canzone è che esistono diversi modi per ascoltarla. Puoi perderti nel beat perché è felice, ma il testo racconta una ben più triste ed emozionante storia. Così tutto insieme, io penso che ci mostri che l’amore è complesso e che si può perdere il controllo quando si è innamorati” ha dichiarato il produttore.

Edit: il video ufficiale è online dalle ore 18 del 18 giugno 2019.

Alesso Sad Song traduzione

Andrei sulla luna solo per potermi avvicinare a te

Ma seduta nella tua stanza, mi sento così distante, distante, molto lontana

Sai cosa fare per farmi prendere una cotta per te

Perché ogni volta che ti muovi, mi togli il fiato, fiato, fiato

Quando ti sento, oooooh

Improvvisamente cado ai tuoi piedi

Quindi piccolo, che ne dici di passare? oooooh

E ti suonerò a ripetizione, ooh

Canti una canzone triste, ma la fai sembrare felice

Hai le parole perfette per ferirmi così, per ferirmi così bene

Canti una canzone triste, ma lo fai sembrare felice

Stai giocando con il mio cuore e io sto cadendo a pezzi proprio come immaginavo

Dimmi perché ho conservato per te ogni singolo ballo

E qualunque cosa tu dica, l’ho memorizzata

Sai come portarmi in alto anche quando ho voglia di piangere

Ma mi stai facendo bruciare solo per scalda-scalda-scaldarti

Quando ti sento, oooooh

Improvvisamente cado ai tuoi piedi

Quindi piccolo, che ne dici di passare? oooooh

E ti suonerò a ripetizione, ooh

Canti una canzone triste, ma la fai sembrare felice

Hai le parole perfette per ferirmi così, per ferirmi così bene

Canti una canzone triste, ma lo fai sembrare felice

Stai giocando con il mio cuore e io sto cadendo a pezzi proprio come immaginavo

Tutto su di te mi fa sembrare felice

Quante parole per farmi ferirmi così, ferirmi così bene

Tutto su di te mi fa sembrare felice

Sto cadendo a pezzi proprio, cadendo a pezzi proprio come immaginavo





Sentirti dentro di me

Il tuo tira e molla mi sta uccidendo lentamente

Non lasciarmi in silenzio

Canta la tua canzone e continua a convincermi

Canti una canzone triste, ma la fai sembrare felice

Hai le parole perfette per ferirmi così, per ferirmi così bene

Canti una canzone triste, ma lo fai sembrare felice

Stai giocando con il mio cuore e io sto cadendo a pezzi proprio come sapevo che avrei fatto

Sad Song testo Alesso & TINI

I’d go to the moon just to get close to you

But sitting in your room, I feel so far, far, far away

You know what to do to pull me into you

’Cause every time you move, you take my breath, breath, breath away

When I hear you, oooooh

Suddenly off my feet

So baby come through? oooooh

And I’ll play you on repeat, ooh

You’re singing a sad song but you make it sound happy

You got the perfect words to hurt me so, hurt me so good

You’re singing a sad song, but you make it sound happy

You’re playing my heart and I’m falling apart just like I knew I would

Tell me why I save every last dance for you?

And everything you say, I memorize-ize-ize it all

You know how to get me higher even when I wanna cry

But you’re setting me on fire just to wa-wa-warm you up

When I hear you, oooooh

Suddenly off my feet

So baby come through? oooooh

And I’ll play you on repeat, ooh





You’re singing a sad song but you make it sound happy

You got the perfect words to hurt me so, hurt me so good

You’re singing a sad song, but you make it sound happy

You’re playing my heart and I’m falling apart just like I knew I would

Everything about you kinda makes it sound happy

How many words for you to hurt me so, hurt me so good

Everything about you kinda makes it sound happy

I’m falling apart just, falling apart just like I knew I would

Hear you deep inside of me

Your back and forth is slowly killing me

Don’t just leave me quietly

Play your song and keep convincing me

You’re singing a sad song but you make it sound happy

You got the perfect words to hurt me so, hurt me so good

You’re singing a sad song, but you make it sound happy

You’re playing my heart and I’m falling apart just like I knew I would





