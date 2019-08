Jay Sean – Ride it (Regard Remix): audio, testo e traduzione

Originariamente rilasciato il 21 gennaio 2008, Ride it è un singolo del cantante e producer britannico Jay Sean, dal 26 luglio 2019 disponibile nel remix del giovane ed emergente dj e produttore Regard: il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa versione.

“Ride It”, il primo singolo di Sean estratto dal secondo album My Own Way, è stato scritto e prodotto dall’interprete con la collaborazione Alan Sampson.

Il ritornello è chiaramente riferito all’attività sessuale tra due persone e la ragione per la quale sono stati scelti questi testi, era quella di permettere agli ascoltatori più giovani di apprezzare la canzone, senza considerarla sessuale e quindi volgare.

Regard – Ride it Testo e Traduzione

[Chorus]

Ride it, we’re all alone

Ride it, just lose control

Ride it, ride it, come touch my soul

Ride it, ride, let me feel you

Ride it, turn the lights down low

Ride it, from head to toe

Ride it, ride it, touch my soul

Ride it, ride, let me feel you

Cavalcalo, siamo soli soletti

Cavalcalo, perdi il controllo

Cavalcalo, cavalcalo, toccami l’anima

Cavalcalo, cavalca, voglio sentirti

Cavalcalo, spegni le luci

Cavalcalo, dalla testa ai piedi

Cavalcalo, cavalcalo, toccami l’anima

Cavalcalo, cavalca, voglio sentirti

[Verse 1]

It’s been a month and twenty days

And we’re going ’round and ’round, playing silly games

Now you’re saying, slow it down, not right now

Then ya wink at me and walk away

Let it be, let it be, let it be known

Hold on, don’t go

Touching and teasing me, telling me no

But this time I need to feel you

Sono passati un mese e venti giorni

E andavamo in giro, giocando come sciocchi

Ora mi dici, vacci piano, non adesso

Poi mi fai l’occhiolino e te ne vai

Sia ben, sia ben, sia ben chiaro

Aspetta, non andartene

Toccami e stuzzicami, dicendomi di no

Ma questa volta ho bisogno di sentirti

[Chorus]

Ride it, we’re all alone

Ride it, just lose control

Ride it, ride it, come touch my soul

Ride it, ride, let me feel you

Ride it, turn the lights down low

Ride it, from head to toe

Ride it, ride it, touch my soul

Ride it, ride it, let me feel you





Cavalcalo, siamo soli soletti

Cavalcalo, perdi il controllo

Cavalcalo, cavalcalo, toccami l’anima

Cavalcalo, cavalca, voglio sentirti

Cavalcalo, spegni le luci

Cavalcalo, dalla testa ai piedi

Cavalcalo, cavalcalo, toccami l’anima

Cavalcalo, cavalcalo, voglio sentirti

[Verse 2]

Movida was the club on the Saturday

Ya actin’ like a diva, sayin’ you don’t wanna pay

It’s gotta be ya feisty style, raised eyebrow

I love it when you look at me that way

Now we’re in, you order a mojito at the bar

You re-apply lippy ’cause it came off on the glass

The DJ plays your favorite songs, Kanye’s on

Now ya beckoning for me to dance

Mm, pullin’ me, pullin’ me, pullin’ me close

Just close your eyes, girl

Whispering, tellin’ me we gotta go

Won’t you take me home? I want to ride it

Movida era il locale del sabato

Ti comportavi come una diva, dicendo di non voler pagare

Dev’essere il tuo stile esuberante, il sopracciglio alzato

Adoro quando mi guardi così

Ora siamo dentro, ordini un mojito al bar

Ti rimetti il rossetto perchè è rimasto sul bicchiere

Il DJ suona le tue canzoni preferite, di Kanye West

Ora mi stai facendo cenno di ballare

Mm, Facendomi, facendomi, facendomi avvicinare

Chiudi gli occhi, ragazza

Sussurrando, mi dici che dobbiamo andarcene

Mi accompagneresti a casa? Voglio cavalcarlo

[Chorus]

Ride it, we’re all alone

Ride it, just lose control

Ride it, ride it, come touch my soul

Ride it, ride it, let me feel you

Ride it, turn the lights down low

Ride it, from head to toe

Ride it, ride it, touch my soul

Ride it, ride it, let me feel you

Cavalcalo, siamo soli soletti

Cavalcalo, perdi il controllo

Cavalcalo, cavalcalo, toccami l’anima

Cavalcalo, cavalcalo, voglio sentirti

Cavalcalo, spegni le luci

Cavalcalo, dalla testa ai piedi

Cavalcalo, cavalcalo, toccami l’anima

Cavalcalo, cavalcalo, voglio sentirti





[Interlude]

[Chorus]

Won’t you take me home? I wanna

Ride it, we’re all alone

Ride it, just lose control

Ride it, ride it, come touch my soul

Ride it, ride it, let me feel you

Ride it, turn the lights down low

Ride it, from head to toe

Ride it, ride it, touch my soul

Ride it, ride it, let me feel you

Mi accompagneresti a casa? Voglio

Cavalcalo, siamo soli soletti

Cavalcalo, perdi il controllo

Cavalcalo, cavalcalo, toccami l’anima

Cavalcalo, cavalcalo, voglio sentirti

Cavalcalo, spegni le luci

Cavalcalo, dalla testa ai piedi

Cavalcalo, cavalcalo, toccami l’anima

Cavalcalo, cavalcalo, voglio sentirti





