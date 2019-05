Giordana Angi – Guardarci Dentro: ascolta la nuova canzone (testo)

Leggi il testo e ascolta l’audio di Guardarci Dentro, nuova canzone della seconda classificata ad Amici 19, Giordana Angi, inserita nell’edizione speciale del debut album Casa, originariamente pubblicato il 19 aprile e rilasciato nuovamente il 24 maggio 2019 nella versione con 2 new tracks.

La canzone è stata scritta da Giordana con la collaborazione di Manuel Finotti, Salvatore Mineo e Carlo Avarello, che ha anche curato la produzione di questo bel pezzo, interpretato dalla cantautrice con la sua consueta grinta.

Giordana Angi – Guardarci Dentro Testo

Download su: Amazon – iTunes

Amico mio che sai capire anche quando sto in silenzio

tra noi basta uno sguardo per comprendere ogni cosa

da sempre sai sentire le mie fragili paure

e adesso proprio tu perdi il sorriso per amore.





Ma guarda quanta forza hai in corpo per rialzarti

ti sarò sempre vicina nei momenti più difficili

ma guarda quanta forza hai in corpo non fermarti

ti sarò sempre vicina

e poi pensavo alle cose

a quelle piccole cose

che non diciamo in faccia mai.

Ci basterebbe guardarci dentro e lottare fino a quando avremo fiato in corpo

e far chiarezza quando un sentimento non ha più il suo senso e non mi riconosco

se penso oggi alla vita che ogni giorno è una sfida e non si torna indietro mai

dobbiamo andare avanti a testa alta a prenderci per mano

prenderci per mano e non tremare più.

Vorrei poter girare un video della nostra vita

e farti vedere che ad ogni pugno preso in faccia

c’è un livido che fa parte della nostra storia vissuta

ed ogni volta che cadrai

io sarò lì con te.





Ci basterebbe guardarci dentro e lottare fino a quando avremo fiato in corpo

e far chiarezza quando un sentimento non ha più il suo senso e non mi riconosco

se penso oggi alla vita che ogni giorno è una sfida e non si torna indietro mai

dobbiamo andare avanti a testa alta a prenderci per mano

prenderci per mano, e non tremare più.





