Giordana Angi – Tra Parigi E Los Angeles: testo e audio della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Tra Parigi E Los Angeles, ottava traccia inserita nella nuova versione dell’album d’esordio di Giordana Angi, Casa, rilasciato il 19 aprile 2019 e ripubblicato il successivo 24 maggio con due tracce inedite aggiuntive.

La seconda classificata all’ultima edizione di Amici ha anche firmato questa bella canzone, la cui produzione è opera di Carlo Avarello.

Giordana Tra Parigi E Los Angeles Testo

Togli le scarpe, la sabbia è calda

Stiamo insieme e tutto passa

Togli le scarpe, la sabbia è calda

Stiamo insieme e tutto passa

Ho provato a portarti in un posto sicuro

Ogni problema io te lo curo

Sposarci forse è prematuro

Ma l’amore mio… è così puro.

Con l’abito bianco sul lungomare

Già ti vedo arrivare

Col vento che cambia ogni stagione

Sarai la mia estate.

Ti lecco le ferite

Ti porto via con me

Ti bacio senza fine

Tra Parigi e Los Angeles

Sei tutto ciò che ho

E dico grazie a Dio

Ti porto via con me

Ti porto via con me.

Siamo in Italia e tutto passa

Togli le scarpe la sabbia è calda

Siamo in Italia tutto passa

Togli le scarpe la sabbia è calda.





Ti proteggo da tutto, questo è sicuro

Ed ogni problema te lo curo

Sposarti forse è prematuro

Ma l’amore mio è così puro.

Con l’abito bianco sul lungomare

Già ti vedo arrivare

Col vento che cambia ogni stagione

Sarai la mia estate.

E ti lecco le ferite

Ti porto via con me

Ti bacio senza fine

Tra Parigi e Los Angeles

Sei tutto ciò che ho e dico grazie a Dio

Ti porto via con me

Ti porto via con me.

Togli la maschera io ti amo

Ti voglio vedere ballare

Togli la maschera io ti amo

Ti voglio vedere ballare.

E se sarà difficile giuro che ci proverò a portarti in un posto sicuro

Non me ne vado io resto qua

Sarò distante se servirà

E farei tutto solo per te

E morirei, amore, per te

Non me ne vado io resto qua

Non me ne vado io resto qua.





Ti curo ogni ferita

Ti porto via con me

Ti bacio senza fine

Tra Parigi e Los Angeles

Sei tutto ciò che ho

E dico grazie a Dio

Ti porto via con me

Ti porto via con me.

Ti lecco le ferite

Ti porto via con me

Ti bacio senza fine

Tra Parigi e Los Angeles

Sei tutto ciò che ho

E dico grazie a Dio

Ti porto via con me

Tra crisi, follie e poesie

Tra crisi, follie e poesie

Tra crisi, follie e poesie

Tra crisi, follie e poesie

Ti porto via con me.





