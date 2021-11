Gianni Morandi, grave incidente: cade dal palco | Il pubblico sotto shock

By

Un momento di grande paura per Gianni Morandi. Il famoso artista solo pochi mesi fa è stato vittima di un incidente in cui ha riportato delle gravi ustioni alle mani rischiando così di non poter nemmeno più suonare la sua amata chitarra. Ma un altro incidente ha fatto a lungo parlare e preoccupare.

Gianni Morandi ha fatto spaventare tutti. Il noto artista ha avuto un altro incidente, questa volta non parliamo di quello del fuoco che qualche mese fa gli ha giocato proprio un brutto scherzo, bensì di un ‘passo falso’. Ecco cos’è successo al noto cantautore.

Gianni Morandi, brutto incidente sul palco per il cantante

Il video che vedrete oggi vi mostrerà uno degli incidenti più memorabili della storia della musica dal vivo. A farne le spese è l’amatissimo Gianni Morandi. Il cantante purtroppo, durante un’esibizione è letteralmente precipitato dal suolo.

Non molto tempo fa, Gianni ha fatto temere molto per la sua salute avendo riportato – in seguito ad un incidente domestico col fuoco – delle gravi ustioni alle sue celebri mani.

L’incidente sul palco con Rovazzi

Stiamo ovviamente parlando di un incidente che il cantante ha avuto nel 2017. L’artista si esibiva con un suo amato compagno d’avventura, Rovazzi in Mi fa volare.

La canzone è subito diventata un gran successo. Il testo orecchiabile, la musica allegra invita spontaneamente tutti a ballare. Lo stesso cantante, nell’esibizione, non può fare a meno di scatenarsi.

Nonostante l’età, Gianni si dimostra sempre fisicamente molto prestante.

Il cantante, infatti, nel fare un passo di danza di troppo ha appoggiato il piede nel vuoto perdendo l’equilibro e precipitando giù.

L’incidente gela Rovazzi che prova a capire se quello che è successo è grave o può continuare a cantare sperando in una risalita del compagno.



Per fortuna, a parte un piccolo infortunio, Gianni non ha riportato gravi conseguenza da quella caduta. Ben più grave è stato l’ultimo incidente col fuoco che poteva avere conseguenze ben più serie e drastiche.