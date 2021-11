Fedez, chi scrive i suoi pezzi? Lei è stata anche a Sanremo | Non ci crederete mai

By

Tra gli autori delle canzoni di Fedez c’è una giovane cantautrice che qualche anno fa ha partecipato a Sanremo Giovani. Ecco di chi si tratta.

Fedez è uno dei cantautori più apprezzati al momento, l’uomo è diventato anche molto influente per via delle pubblicazioni sui suoi profili social facendolo diventare anche un influencer oltre che uno dei miglior artisti della scena musicale italiana.

Nato sotto il nome di Federico Leonardo Lucia, cresce a Buccinasco nell’hinterland milanese ma nasce a Milano nel 1989.

Fedez: l’autrice dietro le sue canzoni

Da sempre appassionato di musica si iscrive al liceo artistico per poi lasciarlo per dedicarsi anima e corpo al mondo musicale.

Incide il suo primo ep nel 2007 un mixtape in cui collabora con un altro artista esordiente: Emis Killa. Nel 2011 a seguito della pubblicazione del suo primo album Penisola che non c’è ottiene un buon riscontro dipubblico e critica grazie al quale segue dopo pochissimo tempo Il mio primo disco da venduto secondo album dell’artista in cui duetta con molti artisti del suo genere musicale tra i quali J-Ax, Gue Pequeno e Jake La Furia.

Dopo aver pubblicato dei video sulla sua vita quotidiana su Youtubenel 2013, condividendo con i suoi fan momenti della sua quotidianità annuncia la pubblicazione del suo terzo album Sig.Brainwash – L’arte di accontentare che dato il notevole successo riceve 4 nomination agli MTV Hip Hop Awards.

Dopo essere diventato uno dei migliori cantanti esordienti della musica italiana Poop-Hoolista , fortunatissimo quarto album in cui duetta in Cigno Nero e Magnifico con Francesca Michielin e Amore Eternit con Noemi.

Per qualche anno ricopre il ruolo di giudice nel talent show X Factor arrivando a vincerlo con un suo cantante del team Under Uomini: Lorenzo Fragola.

Dopo aver instaurato una bella amicizia con J-Ax, a tal punto da sfornare con lui hit estive e fondare l’etichetta discografica Newtopia, i due si allontanano per via di alcune divergenze.

Sentimentalmente, dopo essere stato fidanzato con la modella Giulia Valentina, nel 2018 sposa l’influencer Chiara Ferragni. Dal loro matrimonio nascono due figli: Leone e Vittoria.

La coppia recentemente ha pubblicato la sigla della serie The Ferragnez che sarà pubblicata da dicembre su Prime Video.

Federica Abbate e le selezioni per Sanremo

Fedez, scrive di suo pugno le canzoni, ma spesso si fa aiutare da validi colleghi. Tra questi spicca Federica Abbate.

La ragazza, ha alle spalle una grande esperienza da autrice, molte hit degli ultimi anni sono state scritte da lei.

La ragazza ha tentato anche di partecipare al Festival di Sanremo 2019, partecipando nel 2018 a Sanremo Giovani cercando di vincere la competizione per poter partecipare nei Big dell’edizione 2019.

L’autrice non riesce a vincere e al suo posto in gara alla kermesse ci andranno Einar e Mahmood, quest’ultimo vincendo l’intera kermesse.