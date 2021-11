Una scelta coraggiosa quella di Katy Perry. L’artista americana cambia spesso il suo look. Ormai siamo abituati ai suoi colpi di testa. Di colori sulla sua testa ne abbiamo visti a centinaia. A volte si è trattato solo di parrucche, altre di veri e propri cambiamenti alla radice.

Questa volta però Katy Perry ha voluto ritrovare il look di un tempo. Ha voluto così fare un salto nel passato. Per le donne è possibile anche senza macchina del tempo. Come? Basta un semplice parrucchiere per tornare indietro allo stile del passato.

Katy Perry, il cambio look questa volta è drastico!

La celebre artista americana aveva bisogno di cambiamento. Così stanca della sua immagine, Katy Perry si è rivolta al suo hairstylist e ha deciso di cambiare look in modo definitivo ma il suo, più che altro è stato un ritorno alle origini.

Li ha sperimentati un po’ tutti i colori di capelli. Ha fatto tinte su tinte, ma questa volta è tornata al corvino intenso ritrovando il look originario alla Wonder Woman.

Questa volta l’artista ha voluto condividere con i fan le fasi del suo ‘cambiamento’ postando le foto dei suoi capelli proprio durante la tinta, il colore è inequivocabile.

I fan sono rimasti piacevolmente colpiti dal suo cambio look. La cantante, infatti, ha iniziato la sua carriera proprio con quel nero intenso che faceva risaltare in maniera piuttosto evidente i suoi occhioni chiari.

Katy pubblica le foto sui social

Ovviamente, a giochi finiti, la star ha condiviso anche le foto del suo look ritrovato indossando un vestitino che lascia ben poco all’immaginazione.

Katy sa sempre come attirare l’attenzione su di sé, che si tratti di acconciature improbabili o vestiti eccettrici.

Come preferite la bella cantante? Approvate la sua scelta? Dai commenti sotto i suoi post sembra che in molti siano d’accordo con la sua scelta di stile.