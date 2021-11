Gianni Morandi: avete visto dove abita il famoso cantante? Che villa da sogno

By

Gianni Morandi, quando era giovane ha fatto innamorare milioni di donne: uomo di grande fascino, paragonato all’epoca ad un’altra icona della bellezza maschile, James Dean. In molti hanno amato ed amano ancora le sue canzoni, ed oltre ad essere un cantante molto apprezzato, piaceva molto anche come attore.

Una sua canzone dal successo nazionale, ancora oggi in voga tra i giovani è la famosissima: “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte“. Cantata poco tempo fa da Sangiovanni di Amici, in una sua inedita versione.

Oltre alla sua professione di cantante, Gianni Morandi è ed è stato cantautore e compositore per molti artisti, con oltre 50 milioni di dischi venduti, ancor oggi viene considerato una colonna portante della musica leggera italiana.

Morandi ama molto interagire con i suoi fan, infatti è molto social, anche se la maggior parte dei suoi post li gestisce la moglie Anna, ma non si tratta della sua prima moglie bensì della seconda. E’ proprio con le che l’artista condivide una casa in un angolo di paradiso terrestre.

Dove vive Gianni Morandi, e con chi?

Gianni Morandi è sposato felicemente dal 2004 con Anna Dan, ma precedentemente è stato sposato con Laura Efrikian, annunciatrice ed attrice.

Il loro matrimonio è durato 13 anni, dalla quale il cantante ha avuto tre figli, la primogenita Serena, sfortunatamente venuta a mancare dopo appena 8 ore dopo il parto, un dolore che ancora lui porta dentro, come ha raccontato a Verissimo, ospite della Toffanin. E poi ci sono arrivati altri due figli Marianna e Marco.

Gianni Morandi e l’attuale moglie, trascorrono molto tempo insieme nella loro bella e maestosa casa, ma anche all’aperto, essendo lui amante dello sport e della natura, e nella loro dimora hanno a disposizione un bel spazio verde.

Vediamo la splendida casa di Morandi

Il noto cantante bolognese, vive in un paesino che si chiama San Lazzaro di Savena e si trova all’interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi. E’ noto a tutti che Morandi ama la natura gli spazi aperti, e per lui praticare sport all’aria aperta è sinonimo di libertà spensieratezza.

Ha dichiarato in una vecchia intervista che lui e la moglie Anna erano alla ricerca di una casa immersa nel verde, nel silenzio totale, un’oasi di pace.

E che quando si misero alla ricerca di una nuova dimora, rimasero colpiti da questo casale dove abitano, fu un colpo di fulmine, anche perché molto grande e soprattutto dotata di una cucina molto grande, visto che il cantante si cimenta nella preparazione di squisiti piatti.

Il casale è quasi totalmente arredato in stile rustico, solo il salone come si vede da alcune foto postate, è diverso, avendo un pavimento totalmente chiaro. Ed inoltre non poteva mancare un po’ di giardino dove Gianni coltiva il suo orticello.