Gianni Morandi, quanto guadagna? Non avete idea | Cifre stratosferiche

Il cantante ha cantato tantissime canzoni, recitato e fatto spettacoli seguitissimi. Gianni Morandi ha – proprio per questo- un patrimonio invidiabile. Quanto ha messo in saccoccia in questi anni? Qual è stato il suo cachet? Tutta la verità.

Nessuno più di lui sa quanto è ‘difficile la salita’ lui stesso ha cantato che solo uno su 1000 ce la fa. Lui è stato proprio uno di questi ‘uno’. Gianni Morandi, oggi superati i 70, si diverte ancora a fare musica ed è forse questo il suo segreto.

Tra l’altro, grazie ai social, è diventato anche più vicino ai giovani.

Gianni Morandi, quanto guadagna? Cachet stratosferico

Ha iniziato dal basso Gianni Morandi, lavorando tutti i giorni per arrivare dov’è arrivato. Quando era giovane ha svolto lavoro davvero molto umili prima di diventare il cantante che tutti conosciamo. Da adolescente, per non pesare sulla famiglia, ha fatto prima il lucida scarpe e poi anche come venditore di caramelle nei cinema.

Grazie ai suoi sacrifici, Gianni partendo da meno di zero, ha costruito un vero impero. Oggi i suoi guadagni sono stratosferici e infatti non si può stabilire con precisione quali sono le sue entrare e il suo patrimonio attuale.

Gianni, cifre invidiabili per lui

E’ possibile comunque fare una stima sui suoi introiti. Secondo alcune voci, nel 2011 e nel 2012, Gianni ha messo in saccoccia cifre assurde per le sue serate al Festival di Sanremo. Si parla di circa 800mila euro per ogni serata.

Si tratta però, ovviamente, solo di una parte dei suoi guadagni. Il successo precedente è stato tale che è davvero difficile fare stime.

Il suo conto corrente però è sicuramente a tanti zeri come le star del suo calibro meritano.

Tra l’altro, alla carriera di cantante l’amato Gianni ha affiancato anche quella di attore. In molti sicuramente di recente lo ricordano ne L’Isola di Pietro che ha avuto un successo davvero notevole.

Ma chi ha qualche anno più sa che come molti artisti della sua epoca, Gianni è nato proprio sui set di quei film fatti di amori difficili e canzoni: proprio su uno di questi set Gianni ha conosciuto la prima moglie un po’ come è successo anche al collega Al Bano.