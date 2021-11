Negli anni ottanta ha stravolto la musica italiana, con il suo modo di cantare, e la sua forma di trasgressione. Il suo primo grande successo discografico, arriva nel 1979 con il brano “America” con l’album California. La copertina dell’album ha sconvolto a quei tempi l’opinione pubblica (su di essa è raffigurata la Statua Della Libertà che impugna un vibratore a stelle e strisce). Stiamo parlando della rockstar Gianna Nannini che si è resa protagonista di un video molto emozionante.

Gianna Nannini partecipa per la prima volta al Festivalbar nel 1981, classificandosi al secondo posto con il brano ” Vieni ragazzo”. Nel 1982 con l’album “Latin Lover” si consacra a livello Europeo il rock della Nannini.

Dopo altri successi in Italia ed in altri paesi, nel 1989 insieme ad un altro grande artista compositore della musica italiana, Edoardo Bennato, compone la canzone ufficiale dei Mondiali di Calcio di Italia 90′ “Un estate Italiana”. Un successo che ancora oggi tanti ricordano.

Nel 1994 si laurea presso la facoltà di Lettere e Filosofia con il massimo dei voti e la lode all’Università di Siena. In alcune sue interviste rilasciate molto tempo fa, ha spesso dichiarato di non aver avuto mai un bel rapporto con il suo papà Danilo, venuto a mancare nel 2007, al quale la cantante aveva dedicato il brano “Babbino caro”.

Chi è la signora anziana fuori dal camerino?

La nota rock star vive a Londra con la sua compagna che ha sposato, già da prima loro vivevano insieme da circa 40anni.

La sua vita privata l’ha sempre tenuta lontana dai riflettori, essendo molto riservata. Le volte in cui si è esposta, è stato solo per delle giuste cause o come ospite in qualche programma televisivo, mai per banalità.

Gianna Nannini è molto seguita sui social network, quello che lei posta viene sempre molto apprezzato di suoi fan, ne sono sempre entusiasti. E durante il periodo estivo di quest’anno la cantante ha postato un video molto emozionante che ha ricevuto in poco tempo 15mila commenti ed oltre 40mila condivisioni.

Il duetto di Gianna Nannini con l’anziana nonnina fuori dal camerino

Quest’anno la rockstar ha fatto un tour-estivo ed una delle tappe è stata l’Emilia-Romagna, Cesenatico per l’esattezza, e durante le prove, mentre si trovava all’interno del teatro, evidentemente per il troppo caldo o semplicemente per far passare un po’ d’aria, la cantante aprendo la finestra, ha trovato fuori un anziana nonnina, di nome Maria.

La signora Maria è rimasta sorpresa, non si sarebbe mai aspettata che aprendosi quella finestra poteva ritrovarsi dinanzi a se la nota rock star Gianna Nannini. Le due hanno iniziato a cantare duettando la nota canzone di fama internazionale, Romagna Mia.

In pochi minuti alle spalle della signora Maria si sono raccolte altre persone, guardando con ammirazione e incredulità quello che stava avvenendo. La scena è stata tenerissima, commovente, la signora Maria ha ricevuto un regalo che mai si sarebbe aspettata.