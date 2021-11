L’amore l’amore – Vasco Rossi: significato e testo della canzone

Vasco Rossi ha pubblicato un nuovo singolo intitolato L’Amore l’amore. Ecco di seguito il testo e il suo significato.

Vasco Rossi, classe 1952, nato a Zocca, in provincia di Modena, si fa conoscere subito nel mondo musicale quando vince il suo primo concorso L’Usignolo d’oro con il brano Come nelle Fiabe a soli tredici anni.

Dopo aver studiato presso un’Istituto Salesiano, da dove è scappato due volte dall’istituto e rifugiatosi da sua zia, dopo le scuole si iscrive alla facoltà di Economia e Commercio che abbandonerà per iscriversi a Pedagogia interrompendo il suo percorso universitario ad un passo dalla laurea.

Vasco Rossi: la nuova canzone

Dopo aver fondato la prima radio libera a Zocca, Punto Radio, pubblica il suo primo 45 giri intitolato JennySilvia contenente i brani Jenny e Silvia.

Nel 1979 partecipa al Festival di Sanremo 1982 con il brano Vado al massimo classificandosi in fondo alla classifica.

Nonostante il fallimento sanremese, il brano divenne una vera e propria hit e da quel momento in poi, il nome di Vasco Rossi ha continuato a brillare nel panorama della musica italiana.

Il significato e il testo di L’amore l’amore

Vasco Rossi ha pubblicato un nuovo singolo, intitolato L’amore l’amore.

Il pezzo invita ad un amore universale, indipendentemente dai generi. Parla dell’amore puro, dell’amore a prima vista e dell’amore che non finisce mai.

Tu con me

Lui con te

Lei che l’ama fino in fondo

Ma lui non c’è

Sta con te

Lei con lei

Lui con lui

Non ci credi fino a quando ti ritrovi lì

Eh sì, può andare anche così

L’amore a prima vista

L’amore che non basta

Lui è sempre nel tuo cuore

Io soltanto per due ore

Perché fai

Ma lui è più sensibile

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

Si fa con le mani, si fa con il cuore

Si fa come si vuole

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amorе, l’amore, l’amore

L’amore, l’amorе, l’amore, l’amore

Tu con me

Lui con te

Qui non si capisce bene la storia com’è

Ci vuole il buttafuori

I sensori

Per buttare i cattivi pensieri

Per evitare gli ostacoli

Quando siamo fuori

Quando restiamo da soli, da soli, da soli, da soli

Lei con me, lui con te, lei con lei, lui con lui

Lui con lei, lei non c’è, lui dov’è, lei perché

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

Si fa con le mani si fa con il cuore

Si fa come si vuole

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore