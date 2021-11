Amici, scartata dal talent tempo fa | Oggi è una cantante amatissima dagli italiani

Una famosissima cantante italiana anni fa è stata scartata dal talent di Amici di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più longevi della televisione italiana.

Giunto alla sua ventunesima edizione, il programma ha dato un grandissimo successo a molti talenti che adesso sono delle vere e proprie icone della musica italiana e della danza, ma anche della televisione e del cinema.

Amici di Maria De Filippi: Ecco la famosa cantante scartata

Inizialmente chiamato Saranno Famosi, il talent è stato condotto ai suoi esordi da Daniele Bossari e nei primi mesi ha avuto qualche difficoltà ad ingranare. Dopo le vacanze natalizie, Maria De Filippi prende in mano la conduzione del talent e lo porta ad essere uno dei più grandi successi della nuova stagione televisiva del 2001.

Il programma è diviso in due fasi, nella fase iniziale i ragazzi, dopo aver ottenuto il banco nella propria categoria devono confermare la propria maglia da titolare esibendosi e superando sfide con alcuni cantanti o ballerini venuti dall’esterno.

Durante i primi anni, oltre il canto e la danza, c’erano anche altre categorie tra cui la ginnastica, la presentazione televisiva e la recitazione, quest’ultima è rimasta fino alla nona edizione scomparendo del tutto nelle edizioni successive.

Tra i concorrenti più famosi che sono passati dal talent di sono Annalisa, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Gaia Gozzi, Irama, Riki, Aka7ven, Sangiovanni, Anbeta Toromani, Stefano De Martino, Diana Del Bufalo, The Kolors, Elodie e tanti anni tra cui anche Michele Merlo scomparso tragicamente a seguito di una leucemia fulminante lo scorso 6 giugno. All’interno del talent ha partecipato con lo pseudonimo di Mike Bird.

Attualmente a sedere tra i banchi della scuola più famosa della televisione italiana c’è LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, figlio del cantautore Gigi D’Alessio.

Il ragazzo ha deciso di partecipare al talent per avere una propria identità e non per essere ricordato come il figlio di.

La cantante che non passò le selezioni

Durante la scorsa edizione del talent, Maria De Filippi, a seguito dell’eliminazione della cantante Letizia Bertoldi a favore di Enula, ha consolato la ragazza dicendole che Arisa, che era tra i professori di canto e le aveva dato un banco anni fa era stata scartata dal talent.

Il motivo non era stato per le sue doti canore ma perché era stata ritenuta poco telegenica a tal punto da non farla neanche passare oltre la sbarra di Cinecittà.

La conduttrice ha incoraggiato la ragazza dicendole che Arisa nonostante questo trattamento non si è mai arresa diventando oggi una delle cantanti più amate ed apprezzate in Italia.

