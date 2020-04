Giaime & Shiva – CHIC: ascolta il nuovo brano (testo)

Rilasciato giovedì 9 aprile 2020, CHIC è un singolo del rapper Giaime con la collaborazione del collega Shiva: leggi il testo e ascolta il brano, scritto dagli interpreti e prodotto da Andry The Hitmaker.

A distanza di anni, i milanesi Giaime Mula e Andrea Arrigoni tornano a collaborare sullo stesso brano, che arriva dopo il successo dell’EP Mula, rilasciato lo scorso 13 febbraio. Shiva è invece un rapper in grande ascesa, che si sta attualmente godendo il successo di Auto Blu, autentico tormentone divenuto letteralmente virale, grazie anche alla base di una hit degli Eiffel 65.

CHIC è una coinvolgente canzone made in Milan, in quanto frutto della collaborazione di tre importanti artisti milanesi. La track è caratterizzata da un interessantissimo e incisivo beat opera di Andrea Moroni, aka Andry The Hitmaker, che si sposa alla perfezione con le voci dei due rapper.

Giaime CHIC testo

Oh, Andry

Baby non sono chic

Cosa pensavi te?

Fumiamoci sto G

Non preoccuparti se

Non sono mai qui

Sai che torno da te

Tu sei la meglio bitch

Io faccio il meglio rap

Baby non sono chic

Cosa pensavi te?

Fumiamoci sto G

Non preoccuparti se

Non sono mai qui

Sai che torno da te

Tu sei la meglio bitch

Io faccio il meglio rap





Eh “Gimmi dove vai? Perché mi lasci sola?

Ti ho detto mille volte, sai che sono gelosa”

Dice che mi spara, compra una pistola

La mia tipa fa vera anche se non è di zona

Non ero bravo in mate però senza diploma

Sto imparando a contare ad ogni banconota

Ogni mio compare sotto per una donna

Penso regolare, cos’altro gli importa?

Dimmelo che fai quando sei

Sempre più lontano da me

Ne ho fumate 5, anche 6

Prendi 5 G anche per me

Baby non sono chic

Cosa pensavi te?

Fumiamoci sto G

Non preoccuparti se

Non sono mai qui

Sai che torno da te

Tu sei la meglio bitch

Io faccio il meglio rap

Baby non sono chic

Cosa pensavi te?

Fumiamoci sto G

Non preoccuparti se

Non sono mai qui

Sai che torno da te

Tu sei la meglio bitch

Io faccio il meglio rap

[Shiva]

Yah, hai legato i capelli, come mai fino ad ora

Ho lo sguardo su di lei, questa volta non mi ignora

Non sto cercando affatto di star sotto le lenzuola

Ma dura più di 24 ore come una storia

Che non sei una vera bad, ero rimasto fregato

E vuoi accanto nel tuo back, chi sa dimostrare tanto

Vorrei essere così per te, bella da favela

Ma ho fatto i soldi con Chic qua in pochi sanno di Andrea

Il DJ mette le hit, la fuori in street non ci difende Cupido

A fare a gara per averti devo arrivare primo

Non stare vestita così quando ti muovi nel club

Non voglio che questi jeans si dimentican di me





Baby non sono chic

Cosa pensavi te?

Fumiamoci sto G

Non preoccuparti se

Non sono mai qui

Sai che torno da te

Tu sei la meglio bitch

Io faccio il meglio rap

Baby non sono chic

Cosa pensavi te?

Fumiamoci sto G

Non preoccuparti se

Non sono mai qui

Sai che torno da te

Tu sei la meglio bitch

Io faccio il meglio rap





