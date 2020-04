Auntie Hammy – Pew Pew Pew: video, testo e traduzione

Il testo e la traduzione in italiano di Pew Pew Pew, brano di Auntie Hammy tratto dall’album d’esordio Issa 22, pubblicato il 1° giugno 2018 via Hamshop Media.

Ascolta e guarda il video che accompagna questa simpatica e contagiosa canzone, scritta dalla rapper con la collaborazione di SwanQo & Auntie Hammy, che hanno anche curato la produzione.

Si tratta di un brano con diversi doppi sensi, che grazie al social network cinese Tik Tok, è letteralmente divenuto virale.

Auntie Hammy Pew Pew Pew testo

[Intro]

It’s Auntie Hammy time (where are my nieces)

B-b-b-baow (where are my nephews)

P-p-p-paow

[Refrain]

Holla, wait a minute, issa 22

Pew pew pew, pew pew pew

Holla, wait a minute, issa 22

Pew pew pew, pew pew pew

[Verse 1]

Now that’s just addressing everybody with a little pussy

Ok, a lot of us, we be, we ain’t got the camel toe like Auntie

Ok, your pussy just a lil small, like this here

It’s small lips

[Refrain 2]

Holla, wait a minute, issa 22

Pew pew pew, pew pew pew

Holla, wait a minute, issa chopper

Brrrap rap rap rap rap, issa chopper

Holla, wait a minute, issa 22

Pew pew pew, pew pew pew

Holla, wait a minute, issa full fire

Pa pa pa pa, issa full fire

[Verse 2]

You see, issa lot of pistol totters out here

But, what you got a pistol for?

If you ain’t gon’ shoot it

Brrrap rap rap rap rap

[Refrain 2]

Holla, wait a minute, issa 22

Pew pew pew, pew pew pew

Holla, wait a minute, issa chopper

Brrrap rap rap rap rap, issa chopper

Holla, wait a minute, issa 22

Pew pew pew, pew pew pew

Holla, wait a minute, issa full fire

Pa pa pa pa, issa full fire





[Verse 3]

See this a song

For my little pussy nieces

Pew pew pew

And my BBW’s

He got a chopper

Brrrap rap rap rap rap, issa chopper

[Refrain 2]

Holla, wait a minute, issa 22

Pew pew pew, pew pew pew

Holla, wait a minute, issa chopper

Brrrap rap rap rap rap, issa chopper

Holla, wait a minute, issa 22

Pew pew pew, pew pew pew

Holla, wait a minute, issa full fire

Pa pa pa pa, issa full fire





Pew Pew Pew Traduzione

[Intro]

È tempo di Auntie Hammy (dove sono le mie nipoti)

B-b-b-baow (dove sono i miei nipotini)

P-p-p-paow

[Ritornello]

Ehi, aspetta un attimo, è taglia 22

Pew pew pew, pew pew pew [Nota: pew pew pew è un termine utilizzato per imitare il suono emesso da una pistola che spara, ma indica anche eccitazione. A parer mio il brano utilizza diversi doppi sensi e la riga sopra potrebbe anche essere intesa come “calibro 22”, anche se bisogna tener conto che questo brano è racchiuso nell’EP “Issa 22”]

Ehi, aspetta un attimo, è taglia 22

Pew pew pew, pew pew pew

[Strofa 1]

Questo si rivolge a tutte quelle che hanno la vagina piccola

Ok, molte de noi, noi, non hanno abiti attillati come la zietta [Nota: camel toe indica l’effetto creato dagli abiti attillati, che attirano l’attenzione per via del fatto che si vedono anche le forme dei genitali]

Ok, la tua vagina è solo un po’ piccola, come questa qui

Sono piccole labbra





[Ritornello 2]

Ehi, aspetta un attimo, è taglia 22

Pew pew pew, pew pew pew

Ehi, aspetta un attimo, è un pene

Brrrap rap rap rap rap, è un pene [Nota: chopper è un tipo di motocicletta da strada, utilizzata soprattutto dalle bande di motociclisti. Questo termine può anche significare un AK-47 o un fucile d’assalto. Tra i significati c’è anche quello di pene e credo che visto il contesto, si faccia riferimento proprio a questo.]

Ehi, aspetta un attimo, è taglia 22

Pew pew pew, pew pew pew

Ehi, aspetta un attimo, è un incendio

Pa pa pa pa, è un incendio

[Strofa 2]

Vedi, ci sono un sacco di pistole barcollanti là fuori

Ma a cosa ti serve una pistola?

Se non spari

Brrrap rap rap rap rap

[Ritornello 2]

Ehi, aspetta un attimo, è taglia 22

Pew pew pew, pew pew pew

Ehi, aspetta un attimo, è un pene

Brrrap rap rap rap rap, è un pene

Ehi, aspetta un attimo, è taglia 22

Pew pew pew, pew pew pew

Ehi, aspetta un attimo, è un incendio

Pa pa pa pa, è un incendio

[Strofa 3]

Vedi questa è una canzone

Per fighe delle mie nipotine

Pew Pew Pew

E le mie nipotine formose

Lui ha un pene

Brrrap rap rap rap rap, è un pene

[Ritornello 2]

Ehi, aspetta un attimo, è taglia 22

Pew pew pew, pew pew pew

Ehi, aspetta un attimo, è un pene

Brrrap rap rap rap rap, è un pene

Ehi, aspetta un attimo, è taglia 22

Pew pew pew, pew pew pew

Ehi, aspetta un attimo, è un incendio

Pa pa pa pa, è un incendio

