Giaime – Mi Ami o No feat. Capo Plaza: audio e testo della nuova canzone

Rilasciato il 5 settembre 2019, Mi Ami o No è un singolo del rapper milanese Giaime Mula, con la collaborazione del collega salernitano Luca D’Orso, meglio conosciuto come Capo Plaza.

Leggi il testo e ascolta il nuovo brano, scritto a quattro mani dagli interpreti e prodotto dal milanese Andry The Hitmaker, al secolo Andrea Moroni.

Giaime – Mi Ami o No testo

Download su: Amazon – iTunes

The Hitmaker

Oh Andry

No, niente, vorrei provare un–, vabbè, vai, mandala e vaffan*ulo

Mi am–mi am–mi am–mi am–mi ami o no?

Non voglio oro, no, non voglio gli altri

Stavo qua ad aspettarti, tu sapevi già cosa farmi

Cosa è stato a fermarti, baby?

Gimmi, mi ami o no?

Non voglio oro, no, non voglio scarpe

Stavo qua a pensarti, tu sapevi già cosa farmi

Cosa è stato a fermarci? Yeah.





Non è la prima volta, ma con me è come fosse

Mai che metti una foto per cui non sono geloso

Ho una pessima memoria, ma ti ho fatto gli auguri

Non ho sensi di colpa, mi sono tolto dei dubbi

Tolti gli insicuri dalla casa

Vado a prendermi la fetta di torta che più mi aggrada

Sai che tutto torna, a te non è ancora arrivata

Sai che tutto torna, a te non è ancora arrivata.

[C. Plaza]

Di–di–dimmi, mi ami o no?

Non voglio oro, no, non voglio gli altri

Stavo qua ad aspettarti, tu sapevi già cosa farmi

Cosa è stato a fermarti, baby?

Dimmi, mi ami o no?

Non voglio oro, no, non voglio scarpe

Stavo qua a pensarti, tu sapevi già cosa farmi

Cosa è stato a fermarci, baby?

“Luca, mi ami, sì o no?”

Non so manco che ore sono, non so manco il luogo

Sto pensando solo ai dindi già da un bel po’

Di una scema come te io non mi ci innamoro

Chiamo Gimmi, Gimmi, baby, e inizia lo show

Ho corso dei rischi per stare dove sto

Ora entro e fumo dove no, non si può

Lei mi guarda, balla e lecca il suo lollipop.

[C. Plaza]

Baby, tu mi ami o no? Yeah

Voglio ricoprirmi d’oro, musica come lavoro

Dimmi se mi ami o no, yeah

Dici: “No”, io chiamo Gimmi, scendo, faccio dei casini, yeah

No–no–non pensarci

Dicevi nessuno mai poteva fermarci, ma sono andato avanti

Sali le scale, mi guardi e poi piangi

Ma così no, non vale, yeah-yeah.





Gi–Gimmi, mi ami o no?

Non voglio oro, no, non voglio gli altri

Stavo qua ad aspettarti, tu sapevi già cosa farmi

Cosa è stato a fermarti? (Baby)

Gimmi, mi ami o no?

Non voglio oro, no, non voglio scarpe

Stavo qua a pensarti, tu sapevi già cosa farmi

Cosa è stato a fermarci? Yeah





Ascolta su: