Giaime – Vodka: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato giovedì 19 dicembre 2019, Vodka è un singolo del rapper milanese Giaime Mula, scritto di suo pugno e prodotto dall’italo-ivoriano Andrea Moroni, meglio conosciuto come Andry The Hitmaker.

Il testo e l’audio della nuova canzone dell’artista classe 1995, che arriva dopo il successo di Mi Ami o No feat. Capo Plaza, uscito il 5 settembre e Mai feat. Lele Blade & Fred De Palma, pubblicato venerdì 8 novembre.

Essendo caratterizzato da due brevi strofe, un interessante ritornello e una durata complessiva di 2:21, questo è sicuramente un brano che strizza l’occhio alle radio, che potrebbe rivelarsi l’ennesimo successo del rapper.

Giaime Vodka testo

Oh, Andry

Yah, yah, yah, yah

Pah-pah-pah-pah

Questi figli di pu**ana sono come me

Vogliono sco*arti, come posso biasimarli?

Come dargli torto?

Sto contando i cash, ma ne voglio il doppio

Prendo prima quello che non ho e poi quello che è nostro

Era meglio se toglievo Insta

Il fascino d’artista, spero non ti distrae

È dal primo giorno che t’ho vista

Che ho pensato “Minc*ia! Non saremo amici mai”





Balla per me non per qualcun altro

Leva il tanga perché sa che ho un c… tanto

I miei Randal famiglia, anzi triumvirato

Asta ‘sta villa, sto risparmiando, boss

Dove hai messo la vodka che non la ritrovo più?

Dov’eri quella volta che non ragionavo più? (più, più, più)

Ho bevuto la vodka che avevi nascosto tu

Come la prima volta che l’abbiamo fatto in studio

Siamo sopra ad una Smart però siamo in 3

Vogliono fermarci, avevo bevuto troppo e sono quasi morto

Sai? Pensavo che, mo’ non mi ricordo

Metto in riga questi quattro scemi e torno al lavoro (yeh)

Era meglio essere egoista, se vuoi che capisca, fra’ ti devi spiegare

Lei che esce di casa già svestita, ok facciamo prima, non ti devi spogliare





Balla anche se non c’è nessun altro

Ho fatto i soldi ‘sto mese e sono cambiato

Il ricordo di chi ero, l’ho cancellato

Fra’, sto mentendo, stavo scherzando, boss

Dove hai messo la vodka che non la ritrovo più?

Dov’eri quella volta che non ragionavo più? (più, più, più)

Ho bevuto la vodka che avevi nascosto tu

Come la prima volta che l’abbiamo fatto in studio





