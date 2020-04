Ghemon – Scritto nelle stelle: info e titoli delle canzoni nel nuovo album

A due anni e mezzo dall’ultima fatica discografica Mezzanotte, il cantautore e rapper campano Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon, è pronto a rilasciare il sesto album in studio Scritto nelle stelle, fuori ovunque il 24 aprile 2020 per Carosello Records / Artist First. I titoli delle canzoni.

Disponibile nelle piattaforme digitali, nel formato CD e in vinile, il disco racchiude un totale di undici inediti, tra i quali i primi tre singoli Questioni Di Principio, In Un Certo Qual Modo e Buona Stella, rispettivamente rilasciati il 14 gennaio, il 18 febbraio e il 27 marzo 2020.

Questo lavoro, che doveva originariamente essere pubblicato il 20 marzo (release rinviata di un mese a causa del Covid-19), propone canzoni caratterizzate dallo stile musicale unico dell’artista avellinese, vale a dire rap mescolato al soul, al funk, al jazz e alla musica italiana, che viene qui dotato di una nuova carica e di un’inedita freschezza.





Il progetto discografico è stato raccontato in un’intervista con Alessandro Mamoli divisa in tre parti e disponibile sul suo canale YouTube. Parte 1 – Parte 2 – Parte 3. La copertina è opera di Mecna (Corrado Grilli).

Scritto nelle stelle tracklist (Ghemon album 2020)

