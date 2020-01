Ghemon – Questioni di principio: audio e testo del comeback

Rilasciato martedì 14 gennaio 2014 via Carosello Records / Artist First, Questioni di principio è un singolo del rapper e cantautore avellinese Ghemon, che anticipa il sesto album in studio Scritto Nelle Stelle, successore di Mezzanotte (settembre 2017).

Il testo e l’audio del brano, scritto di suo pugno e prodotto da Claudio Supnasa, che segna il comeback dell’artista classe 1982, che inizia ufficialmente la sesta era discografica.

Nel 2018, Giovanni Luca Picariello, aka Ghemon, aveva rilasciato l’inedito Criminale Emozionale, mentre a dicembre uscì “Al confine tra me e me” in duetto con Eva Pevarello. L’anno successivo ha preso parte a Sanremo con Rose Viola, con il quale ottenne la dodicesima posizione alla kermesse e il Disco d’Oro.

Ghemon – Questioni di principio testo

Potrei accarezzare la mia imperfezione

Ma mi circondo spesso di persone

Che analizzano ogni errore sotto al microscopio

Incutermi timore è il solo loro scopo

In base a quel giudizio stare sull’attenti

Potrei in effetti badare solo ai difetti

E passare le mie notti a digrignare i denti.

Per certe cose è d’obbligo il condizionale

Ma dal futuro voglio la felicità

Non un render tridimensionale

Potrei appoggiare chi poi mi dirà

Che mi devo ridimensionare

O farmi sottovalutare

Potrei evitare ogni istinto chiaro e distinto.





Potrei farlo però non devo

No, no, non devo

Potrei farlo però non devo

No, no, non devo farlo

Però non devo

No, no, non devo

Potrei farlo però non devo

No, no, non devo farlo però

Ho imparato sempre a mie spese come va il mondo

Certe volte devo mettere i confini a chi mi gira attorno

È la folle idea che il dolore sia quasi un mio comfort

È un banale cliché

Potrei dire che non mi è mai importato di arrivare primo

La gente percepisce come una minaccia

Quello che non le è vicino

Più condivido i limiti che sfido e più a qualcuno do fastidio

Chissà in che piaga gli ho infilato il dito

Potrei restare in silenzio il resto del tempo

Potrei

Potrei farlo però non devo

No, no, non devo

Potrei farlo però non devo

No, no, non devo farlo

Però non devo

No, no, non devo

Potrei farlo però non devo

No, no, non devo farlo però





Potrei abbandonare tutta la mia vita in mano a qualche guru, qualche life coach

Ma ho deciso di trovare solo la mia voce e il processo di ricerca non è il più veloce

I dubbi sono come vuoti d’aria e stare qua su in piccionaia ti assicuro che non è dolce

Ma porto fieramente la mia croce, ho avuto un’intuizione forse troppo precoce

Potrei diventare un avvoltoio, contare i nemici come tacche sul cuoio

Fare proprio come uno dei tanti impostori o stare su una torre d’avorio

Giurare fedeltà al portafoglio

Da qui all’obitorio

Però non è quello che voglio

Potrei farlo però non devo

No, no, non devo

Potrei farlo però non devo

No, no, non devo farlo

Però non devo

No, no, non devo

Potrei farlo però non devo

No, no, non devo farlo però.





