Ghemon – Champagne: audio e testo del nuovo singolo

E’ un Ghemon che festeggia bevendo Champagne per la fine di una relazione tossica, quello del gradevole quarto singolo estratto dal sesto album in studio Scritto nelle stelle, pubblicato il 24 aprile 2020 via Carosello Records. Il testo e l’audio del brano, on air dal successivo 20 aprile.

Dopo Questioni di principio , In Un Certo Qual Modo e Buona Stella, per il quarto tassello dell’atteso sesto progetto discografico, successore di Mezzanotte (settembre 2017), la scelta è ricaduta su questa orecchiabile Champagne, un brano prodotto da Antonio Filippelli e scritto dall’interprete, che l’ha definito “una sorta di calamita”.

Come detto in apertura, qui l’avellinese Giovanni Luca Picariello, aka Ghemon, racconta la fine di una storia d’amore, come se fosse una vera e propria liberazione, perché i ricordi che questa persona gli lascia, sono tutt’altro che positivi.

L’artista si è così pronunciato su questa nuova canzone: “Parlando di questa traccia, ritengo sia sia dall’incipit una specie di calamita. Già prima dell’entrata della voce trasuda madeleine proustiane da ogni battuta. Quel rap, quella… posso dirlo? Cazzimma che regge il testo, quell’uso melodico delle parole su una base a tratti secca e a tratti cicciona. Le liriche si trovano insomma su una tavola ben apparecchiata su cui scivolare, perfettamente adatta peraltro alla narrazione. Tutto il resto è headbouncin.”.

Ghemon Champagne testo

Se riapro i conti col passato per un attimo

Con quei pensieri ormai, fuori tempo massimo

Farò un esame di coscienza, già che sto nel traffico

Anche se, a che serve farlo da solo e senza dibattito?

Non so perché subivo il tuo fascino

Eri solo un errore con uno strascico

E non sai l’imbarazzo che ho se ripenso a te

Tu che mi gridavi che non ero pronto, perché

Qui chi sogna ad alta voce non vale due lire

Con quel tono da stron*a che mi ricordo ancora

Dal canto mio, non meritavi tu certe delicatezze

Quei brevi quarti d’ora di certezze

Volevo che durassero per sempre

Ma adesso che mi lasci indifferente, io





Stappo una boccia di champagne

Per il pericolo scampato

Chissà se non mi fossi fermato

Dove sarei a quest’ora

Stappo una boccia di champagne

Per il proiettile schivato

Chissà se mai ti avessi assecondato

Dove sarei a quest’ora

Lo so, sono arrivato all’improvviso

Io per te ero impegnativo da gestire

E anche se apparivo sfacciatamente deciso

Era facile capire che ero indifeso ed inoffensivo

Ma tu guardavi solo te, come Narciso

Ed ogni notte mi gridavi che li non c’era spazio per me

Io ero in shock e non riuscivo a reagire

A quei modi da stron*a che mi ricordo ancora

In fondo tu, hai preso a tuo vantaggio le mie insicurezze

I giudizi che hai scoccato come frecce

Credevo mi inseguissero per sempre

Ma ora che valgono meno di niente, io

Stappo una boccia di champagne

Per il pericolo scampato

Chissà se non mi fossi fermato

Dove sarei a quest’ora

Stappo una boccia di champagne

Per il proiettile schivato

Chissà se mai ti avessi assecondato

Dove sarei a quest’ora

Dove sarei a quest’ora





Il tempo mette tutto al proprio posto

Tolgo schegge e polvere di dosso

Eri una deviazione di percorso

Ma per fortuna ti ho rimosso e non ho rimorso

Stappo una boccia di champagne

Per il pericolo scampato

Chissà se non mi fossi fermato

Dove sarei a quest’ora

Stappo una boccia di champagne

Per il proiettile schivato

Chissà se mai ti avessi assecondato

Dove sarei a quest’ora





