Juice WRLD – Righteous: video ufficiale, audio, testo e traduzione del singolo postumo

In Righteous, gradevole singolo postumo di Juice WRLD, rilasciato il 24 aprile 2020, il rapper parla princopalmente della sua dipendenza dalle droghe assunte al fine di combattere l’ansia di cui soffriva in maniera patologica. Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto, girato e montato da Steve Cannon.

Scritta insieme a Charlie Handsome & Nick Mira, che hanno anche curato la produzione, la canzone trapelò online già a fine 2019. A quattro mesi di distanza dalla scomparsa di questo ragazzo, è ufficialmente disponibile su tutte le piattaforme.

Come detto, in questo toccante pezzo, il compianto rapper parla di queste dipendenze, che lo porteranno a perdere la vita visto che, stando alle versioni ufficiali, Juice sarebbe morto di overdose derivata da un mix letale di ossicodone e codeina. Il rapper avrebbe iniziato a sentirsi male durante una perquisizione delle forze dell’ordine dell’aeroporto di Chicago, che avevano avuto ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di alcune armi e sostanze stupefacenti di vario genere, all’interno dell’aereo su cui il rapper viaggiava insieme ai suoi collaboratori.

Juice WRLD – Righteous testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Salta alla traduzione in italiano

[Intro]

I will (Will)

I will (I will)

I will

Oh-ooh (Oh-ooh)

Uh (Uh)

[Chorus]

All white Gucci suit, I’m feeling righteous, yeah

I know that the truth is hard to digest, yeah

Five or six pills in my right hand, yeah

Codeine runneth over on my nightstand

Takin’ medicine to fix all of the damage

My anxiety the size of a planet (Yeah, ooh)

Holes in my skull, over time

My heart’s over ice (Woah)

[Verse 1]

Over ice, I’m freezing

Beautiful eyes, deceiving

We may die this evening

Coughing, wheezing, bleeding

High, I’m an anxious soul

Blood moons are my eyes, stay low

Red and black, they glow

Under attack, in my soul

When it’s my time, I’ll know

Never seen a hell so cold

Yeah, we’ll make it out, I’ll know

We’ll run right through the flames, let’s go (Go)

[Chorus]

All white Gucci suit, I’m feeling righteous, yeah

I know that the truth is hard to digest, yeah

Five or six pills in my right hand, yeah

Codeine runneth over on my nightstand

Taking medicine to fix all of the damage

My anxiety the size of a planet (Yeah, ooh)

Holes in my skull, over time

My heart’s over ice (Woah, uh)

[Verse 2]

I’m in too deep

Can’t swim like me

We’re drowning, so I will see

My demons ten feet, under me

Inhale, exhale, but I can’t breathe

Too busy drinking codeine doin’ high speeds

Crash, pour a four, sip it slow, make the time pass

Take a pill for the thrill, have a relapse

Devil in my head tryna run gym laps

I ain’t tryna race, he don’t even know me like that

[Chorus]

All white Gucci suit, I’m feeling righteous

I know that the truth is hard to digest

Five or six pills in my right hand

Codeine runneth over on my nightstand

Taking medicine to fix all of the damage

My anxiety the size of a planet (Yeah, ooh)

Holes in my skull, over time

My heart’s over ice (Woah)





[Outro]

I will see





Righteous Traduzione [Significato di alcune parti]

Vai al testo

[Intro]

Lo farò (farò)

Lo farò (lo farò)

Lo farò

Oh-oh (oh-oh)

Uh (Uh)

[Ritornello] [Nota: gran parte del contenuto lirico di questo brano, in particolar modo il ritornello, parla dell’abuso dell’artista di sostanze come la Codeina e il Percocet (pillole antidolorifiche a base di ossicodone e paracetamolo), nel tentativo di domare l’ansia di cui soffriva.]

Vestito bianco di Gucci, mi sento virtuoso, sì [Nota: considerando anche la copertina che vede il rapper indossare un abito interamente bianco con uno sfondo che rappresenta presumibilmente il Paradiso, in questa prima riga è probabile che Juice si paragoni a un Angelo o un Santo.]

So che la verità è dura da digerire, sì

Cinque o sei pillole nella mia mano destra, sì

La codeina trabocca sul mio comodino

Prendendo medicine per sistemare tutti i danni

La mia ansia ha le dimensioni di un pianeta (Sì, ooh)

Buchi nel mio cranio, nel corso del tempo

Il mio cuore è sul ghiaccio (Whoa)





[Strofa 1]

Sul ghiaccio, mi sto congelando

Occhi bellissimi, ingannevoli [Nota: queste parole fungono da metafora sulla tossicodipendenza di Juice. Trova gli occhi di una ragazza belli all’esterno, e solo dopo essere stato con lei si rende conto della bruttezza interiore della fanciulla. Lo stesso si può dire per la sua relazione con le droghe, in quanto una volta assunte, gli effetti immediati potrebbero essere considerati “belli, piacevoli”, ma come ben si sa, l’uso e abuso di sostanze stupefacenti causa solo problemi. Juice si sente ingannato e tradito da queste sostanze.]

Potremmo morire stasera

Tosse, affanno, emorragia [Nota: Come tutte le droghe, la codeina ha vari effetti collaterali che vanno dalla mancanza di respiro (tosse, affanno) alle gengive sanguinanti e può anche portare alla morte.]

Drogato, sono un’anima ansiosa

I miei occhi sono lune di sangue, stai giù [[Nota: blood moon, nota anche come luna di sangue, luna rossa, è un’eclissi lunare totale dona un apparente e insolito colore rossastro alla superficie lunare. Solitamente questo fenomeno si verifica due volte ogni tre anni, rendendolo un evento raro per molti osservatori. Juice confronta il colore demoniaco della luna con i suoi occhi, per alludere che sta diventando tutt’uno con il diavolo. Come si vedrà più avanti nella canzone, Juice parla dei “suoi demoni”]]

Rossi e neri, risplendono

Sotto attacco, nella mia anima

Quando arriverà il mio momento, lo saprò

Mai visto un inferno così freddo

Sì, ne usciremo, lo saprò

Correremo attraverso le fiamme, andiamo (vai)

[Ritornello]

Vestito bianco di Gucci, mi sento virtuoso, sì

So che la verità è dura da digerire, sì

Cinque o sei pillole nella mia mano destra, sì

La codeina trabocca sul mio comodino

Prendendo medicine per sistemare tutti i danni

La mia ansia ha le dimensioni di un pianeta (Sì, ooh)

Buchi nel mio cranio, nel corso del tempo

Il mio cuore è sul ghiaccio (Whoa, uh)

[Strofa 2]

Ci sono dentro fino al collo

Non sai nuotare come me

Stiamo annegando, quindi vedrò

I miei demoni tre metri sotto di me

Inspiro, espiro, ma non riesco a respirare [Nota: come già riportato, tra gli effetti collaterali della codeina c’è la mancanza di respiro.]

Troppo impegnato a bere codeina a velocità elevate

Schiantarsi, versare la codeina, sorseggiarla lentamente, far passare il tempo [Nota: La guida spericolata e in stato d’ebbrezza e gli incidenti automobilistici, sono stati temi già trattati in brani come “Rider” o “Make Believe”, dove descrive le sue pericolose tendenze. Ha parlato di bere codeina (lean) mentre guidava in “Black & White”. Gli effetti collaterali importanti di questa sostanza includono sonnolenza e euforia rilassante, che si contrappone in particolare all’alta velocità della macchina.]

Prendo una pillola per il brivido, ho una ricaduta

Il diavolo nella mia testa cerca di correre in palestra

Non mi metto in competizione con lui, nemmeno mi conosce

[Ritornello]

Vestito bianco di Gucci, mi sento virtuoso, sì

So che la verità è dura da digerire, sì

Cinque o sei pillole nella mia mano destra, sì

La codeina trabocca sul mio comodino

Prendendo medicine per sistemare tutti i danni

La mia ansia ha le dimensioni di un pianeta (Sì, ooh)

Buchi nel mio cranio, nel corso del tempo

Il mio cuore è sul ghiaccio (Whoa)

[Outro]

vedrò

Ascolta su: