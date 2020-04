Zibba – Due feat. Ethan è il nuovo singolo: audio e testo della canzone

Due è il nuovo romantico singolo del cantautore ligure Sergio Vallarino, in arte Zibba, disponibile ovunque da mercoledì 22 aprile 2020 per INRI, a tre mesi e mezzo di distanza da Jager.

Il testo e l’audio della nuova canzone pop jazz, secondo capitolo dell’annunciata serie di malinconici brani che raccontano luci e ombre dell’amore. La track è stata incisa con la collaborazione del giovane fiorentino Ethan.

Ecco le parole dell’artista riguardo questa release: “DUE ci ricorda che non siamo soli. Prima di darsi una colpa o un merito, prima di sentirne il peso, dobbiamo sapere che non siamo i soli a portarlo. Ognuno ha i propri personali macigni, la propria parte di bene e di male in ogni relazione”.

Zibba – Due testo

Preferirei finisse tutto presto

poche ore e sarà giorno

stai qui con me

certo, non esiste il posto al mondo

dove starei meglio

e non certo adesso che

e non certo adesso

Non mi ricordavo cosa siamo

che ci aggrovigliamo

perché se poi è un casino, tanto lo sapevamo

si che lo sapevamo

ma se facciamo piano, ci guardiamo

forse ce la facciamo

se tutto il tempo che è passato non ha importanza

non dimentichiamo che, ah

non dimentichiamo che





siamo in due

siamo in due

siamo in due

siamo in due

e siamo in due, se

siamo in due

siamo in due

siamo in due

Ma non mi ricordavo niente

d’improvviso come un vuoto

ho dovuto guardare le foto

per trovarci in fondo lacrime

adesso che sono più fragile di me

che ha più paura del domani

e non sapere se mi ami

o almeno che qualunque cosa sia

non dimentichiamo che

non dimentichiamo che

siamo in due

siamo in due

siamo in due

siamo in due

e siamo in due, se

siamo in due

siamo in due

siamo in due





e siamo in due, se

la cosa più difficile con te

(siamo in due

siamo in due

siamo in due)

è spiegarmi

perché mi metto a fare come te

(siamo in due)

cioè ad assomigliarti

(siamo in due

siamo in due

siamo in due)

per non essere sempre quello grande, quello importante

è che ti vedo già volare come fanno le farfalle

siamo in due

siamo in due

siamo in due

siamo in due

e siamo in due, se

siamo in due

siamo in due

siamo in due





