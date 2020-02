Peter White – Poker: ascolta il nuovo singolo (con testo)

Pietro Bianchi, meglio conosciuto come Peter White, è un emergente cantautore romano classe 1996 e Poker è il suo nuovo coinvolgente singolo, disponibile ovunque da venerdì 21 febbraio 2020 via Epic / Sony Music Entertainment. Il testo e l’audio.

Scritta di suo pugno e prodotta dai fedeli Niagara & Polare, la nuova canzone “è nata a giugno, cresciuta nella calda stagione, ultimata in autunno e rilasciata quando l’inverno si appresta ad andar via”.

Dopo il disco d’esordio “Primo Appuntamento”, uscito il 23 aprile 2019, l’artista volta pagina e inizia una nuova era con questa gradevole canzone, attraverso la quale racconta la vita quotidiana dell’artista mediante la metafora del poker: “È un brano che tiene gelosamente le sue carte in mano e che, un bluff dopo l’altro, cala sul tavolo tutte le sue sfumature attraverso colori e semi, fino a esporsi del tutto” ha dichiarato Pietro.

Peter White Poker Testo

Download su: Amazon – iTunes

Oggi, che sembra un po’ ieri

Ho mischiato i pensieri

Come drink nei bicchieri

E va come va… l’università

La famiglia e la casa

La tua vecchia amica

Quella sempre indecisa

In quella storia infinita

E tu… nel sud Italia

E io che resto da solo

A cantare di notte

A inventarmi un lavoro

Ed è difficile che cambi tutto

É più probabile che cambi te

Che riempiresti con i tuoi pensieri

Tutte le camere di un Grand Hotel





Come quando fuori piove

Che non si vede niente-e

E la notte fa colore

Faccio poker con te-e

Come quando fuori piove

Che non si vede niente-e

Sotto una scala di stelle

Faccio poker con te-e

E fa un po’ tristezza la Grecia

Quando finisce l’estate

E guardiamo lo stesso tramonto

Ci riflette uno specchio di mare

É questione di tempo

E di come lo indossi

Di tempismo perfetto

Di guardarsi negli occhi

E sai…

Sento l’eco di un corteo nel centro

Mi confondo in mezzo al rullo dei tamburi

Ma la manifestazione ce l’ho dentro

Con i cori che rimbalzano tra i muri e

Come quando fuori piove

Che non si vede niente-e

E la notte fa colore

Faccio poker con te-e

Come quando fuori piove

Che non si vede niente-e

Sotto una scala di stelle

Faccio poker con te-e

Quando il sole se ne va (ah-ah)

Fuma l’ultima città (ah-ah)

E dipinge le case

Poi chissà dove va (ah-ah)

Quando il sole se ne va (ah-ah)

Fuma l’ultima città (ah-ah)

E dipinge le case

Ma le lascia a metà





Come quando fuori piove

Che non si vede niente-e

E la notte fa colore

Faccio poker con te-e

Come quando fuori piove

Che non si vede niente

Sotto una scala di stelle

Faccio poker con te-e





