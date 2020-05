Marshmello & Halsey – Be Kind: ascolta la nuova canzone (testo e traduzione)

Rilasciata il 1 maggio 2020, Be Kind è una produzione di Marshmello con voce della cantautrice statunitense Halsey: il testo, la traduzione in italiano e l’audio del brano.

Questa bella canzone è stata prodotta con la collaborazione di Gian Stone, che ha anche firmato il testo insieme ai due artisti, Amy Allen & Freddy Wexler. Il 2 settembre 2017, Marshmello accennò per la prima volta a questa collaborazione pubblicando un tweet diretto ad Halsey. Quasi tre anni dopo, il brano ha finalmente visto la luce e segna il primo lavoro tra i due artisti, che si sono detti entusiasti del risultato finale.

Nella canzone, Halsey canta la relazione con una persona che tuttavia non sembra impegnarsi a coltivarla. Nonostante tutto, la cantante rassicura questa persona, dicendole che sarà sempre al suo fianco al fine di sostenerla. Secondo alcune voci, questa persona potrebbe essere il rapper G-Eazy, sua ex fiamma che a quanto pare, ha tradito la cantante.

Be Kind Testo Marshmello & Halsey

[Verse 1]

Wanna believe, wanna believe

That you don’t have a bad bone in your body

But the bruises on your ego make you go wild, wild, wild, yeah

Wanna believe, wanna believe

That even when you’re stone cold, you’re sorry

Tell me why you gotta be so outta your mind, yeah

[Pre-Chorus]

I know you’re chokin’ on your fears

Already told you I’m right here

I will stay by your side every night

[Chorus]

I don’t know why you hide from the one

And close your eyes to the one

Mess up and lie to the one that you love

When you know you can cry to the one

Always confide in the one

You can be kind to the one that you love

Ah

[Verse 2]

I know you need, I know you need

The upper hand even when we aren’t fighting

‘Cause in the past, you had to prepare every time, yeah

Don’t wanna leave, don’t wanna leave

But if you’re gonna fight, then do it for me

I know you’re built to love, but broken now, so just try

[Pre-Chorus]

I know you’re chokin’ on your fears

Already told you I’m right here

I will stay by your side every night

[Chorus]

I don’t know why you hide from the one

And close your eyes to the one

Mess up and lie to the one that you love

When you know you can cry to the one

Always confide in the one

You can be kind to the one that you love

Ah

[Bridge]

I know it’s hard for you, but it’s not fair

Going sick in the head, tryna get you there

And I know it’s hard for you, but it’s not fair

It’s not fair





[Chorus]

I don’t know why you hide from the one

And close your eyes to the one

Mess up and lie to the one that you love

When you know you can cry to the one

Always confide in the one

You can be kind to the one that you love

Ah, ah

When you know you can cry to the one

Always confide in the one

You can be kind to the one that you love

Ah





La traduzione di Be Kind

[Strofa 1]

Voglio credere, voglio credere

Che sei un bravo ragazzo

Ma i lividi sul tuo ego ti fanno andare fuori di testa, testa, testa, sì

Voglio credere, voglio credere

Che anche quando sei freddo come il marmo, ti spiace

Dimmi perché devi essere così fuori di testa, sì

[Pre-Rit.]

So che stai soffocando nelle tue paure

Ti ho già detto che ci sono io qui

Resterò al tuo fianco ogni notte

[Rit.]

Non so perché ti nascondi da quella persona

E chiudi gli occhi a quella persona

Sbagli e menti a chi ami

Quando sai che puoi piangere per quella persona

Confidarti sempre con quella persona

Puoi essere gentile con la persona che ami

Ah





[Strofa 2]

So di cosa hai bisogno, so di cosa hai bisogno

Di avere il sopravvento anche quando non stiamo litigando

Perché in passato, dovevi prepararti ogni volta, sì

Non voglio andarmene, non voglio andarmene

Ma se vuoi combattere, allora fallo per me

So che sei fatto per amare, ma adesso sei distrutto, quindi prova

[Pre-Rit.]

So che stai soffocando nelle tue paure

Ti ho già detto che ci sono io qui

Resterò al tuo fianco ogni notte

[Rit.]

Non so perché ti nascondi da quella persona

E chiudi gli occhi a quella persona

Sbagli e menti a chi ami

Quando sai che puoi piangere per quella persona

Confidarti sempre con quella persona

Puoi essere gentile con la persona che ami

Ah

[Ponte]

So che è difficile per te, ma non è giusto

Diventi malato di mente, cercando di arrivaci

E so che è difficile per te, ma non è giusto

Non è giusto

[Rit.]

Non so perché ti nascondi da quella persona

E chiudi gli occhi a quella persona

Sbagli e menti a chi ami

Quando sai che puoi piangere per quella persona

Confidarti sempre con quella persona

Puoi essere gentile con la persona che ami

Ah, ah

Quando sai che puoi piangere per quella persona

Confidarti sempre con quella persona

Puoi essere gentile con la persona che ami

Ah

