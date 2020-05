Nek – Amarsi piano: ascolta il nuovo brano (con testo)

Rilasciato venerdì 1 maggio 2020, Amarsi piano è il secondo singolo di Nek estratto dal quindicesimo album in studio Il mio gioco preferito: parte seconda, la cui release è fissata al 29 maggio 2020 per WM Italy.

Il testo e l’audio di questa bella canzone, scritta a quattro mani con Andrea Bonomo e prodotta insieme a Luca Chiaravalli. Il brano arriva a venti giorni di distanza da Perdonare, ultimo fortunato singolo dell’artista, ormai quasi pronto a rilasciare quest’attesissimo progetto discografico, che sarà composto da un totale di dieci tracce.

Qualche settimana fa, Filippo aveva promesso che non si sarebbe fermato davanti a questa epidemia, così ecco arrivare questo nuovo assaggio, sesta traccia del disco, che farà sorridere i numerosissimi fan, perché trattasi di una canzone molto bella, che racconta un amore eterno, un rapporto che dura ormai da decenni, dai tempi in cui era molto in voga la Polaroid. Oggi i due, magari tra alti e bassi, stanno ancora felicemente insieme e ricordano anche com’era la vita, la loro vita, anni e anni fa.

A me questa seconda anticipazione del progetto è piaciuta moltissimo. E voi, cosa ne pensate?

Amarsi piano Nek testo

[Strofa 1]

Potremmo andarcene al mare

dormire in macchina se ti va

disegnare sui finestrini

mangiare dove ci capita

te lo ricordi com’era

la vita dentro le Polaroid

quando le città erano prati

quando era abbastanza sentirci noi

e chiedersi “come stai?”

rispondere “tu lo sai”

restare abbracciati un po’ vestiti fino a sera

ma guardaci, siamo qui

lo so che fa paura

[Ritornello]

Amarsi ancora

o forse anche di più

mi chiedo allora:

“dov’ero io? Dov’eri tu?”

amarsi piano

non perdersi mai più

ci ritroviamo

dov’ero io, dov’eri tu





[Strofa 2]

Nelle parole non dette

nella ragione che non si da

nei biglietti in fondo alle tasche

nei risparmi dentro una scatola

così tra foto ed armadi

la casa sembra scenografia

ritorniamo due sconosciuti

ritorniamo per andare via

e credimi, non vorrei

magari nemmeno tu

che stavi gridando e non mi ero accorto prima d’ora

ma guardaci, siamo qui

infondo è avere cura

[Ritornello]

Amarsi ancora

o forse anche di più

mi chiedo allora:

“dov’ero io? Dov’eri tu?”

amarsi piano

non perdersi mai più

ci ritroviamo

dov’ero io, dov’eri tu

[Post-Ritornello]

E quando faceva più freddo

“dov’ero io? Dov’eri tu?”

e nella metà di ogni letto

“dov’ero io? Dov’eri tu?”

“dov’ero io? Dov’eri tu?”

“dov’ero io? Dov’eri tu?”

[Ponte]

Vorrei portarti lontano

fermarci all’alba come nei film

e guardarti come nessuno

dirti: “amore mio, eravamo qui e ora siamo qui”

[Ritornello]

Amarsi ancora

o forse anche di più

mi chiedo allora:

“dov’ero io? Dov’eri tu?”

amarsi piano

non perdersi mai più

ci ritroviamo

dov’ero io, dov’eri tu

[Post-Ritornello]

E quando faceva più freddo

“dov’ero io? Dov’eri tu?”

e nella metà di ogni letto

“dov’ero io? Dov’eri tu?”

“dov’ero io? Dov’eri tu?”

“dov’ero io? Dov’eri tu?”





