Geôlier – Yacht feat. Luchè: audio e testo del nuovo singolo

Yacht è un singolo di Geôlier feat. Luchè, che anticipa l’album d’esordio Emanuele, out l’11 ottobre 2019 via BFM Music e Universal Music Italia. Nel disco d’esordio vi saranno sedici canzoni, tra le quali le già conosciute “Como Te” ft. Emis Killa, “Narcos” e “Vogl sul a te”.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, caratterizzata da strofe in dialetto partenopeo scritte dagli interpreti, mentre la produzione è opera di Jacob Lethal Beats.

Geôlier – Yacht testo

Mama, na tipa Brasiliana

Vò sulament a fama e quindi è na pu–

Sbanca, ‘tt e tip ca cravatta

Ma je na teng a giacca

Teng a nove e vin–

Paga, no cash sul carta

Oro comm e o bussdown n’o fann chiù

Guarda, che rim song o papà

Je piac pur o Papa comm e Ge–

Mama, tu si na mamma santa

Ma so figl e pu**ana finché vac nta bara

Tu aropp o sai vai a nanna

Je gir nsiem e mala

Che sord rint a Prada

Nto coffe shop a Praga

Mama, una ragazza Brasiliana

Vuole solo la fame è quindi è una pu-

Sbanca, tutti con la cravatta

Ma io non ho la giacca

Tengo la nove e vin-

Paga, no cash solo carta

Oro come bussdown non li fanno piu

Guarda, con le rime solo il papà

Gli piace pure al Papa come Ge-

Mama, tu sei una santa mamma

ma io sono figlio di pu**ana finchè vado nella bara

Tu dopo sai che vai a nanna

Io giro con la mala

Con i soldi dentro a Prada

Nel coffe shop a Praga

Mmh, mama, mmh, mama

Agg spis sette kappa addo Dolce & Gabbana

Agg fatt tropp tard, perd e chiav ra casa

N’fa nient tant teng o mega yacht nta Bayard

Mmh, mama, mmh, mama

Agg spis sette kappa addo Dolce & Gabbana

Agg fatt tropp tard, perd e chiav ra casa

N’fa nient tant teng o mega yacht nta Bayard





[Luchè]

Nu tir e chiù, facc zig zag ngopp a l’autostrada

Co riavl nguorp pecchè sto vestut Prada

Sto facenn e pacc pecchè m’aggia cagnà casa

Sta a fil for a port aropp c’agg scritt “Nada”, eh

BFM par o team NBA

Tutt che giubbin nguoll, tutt Black Friday

Song n’esempij e chi fa e sord ma n’te mparat nient

A Beretta è accussì long, ess ce fa lapdance

Mo sto scennenn a copp e sagl ngopp a n’aereo

Accussì vec ‘tt e nemic mi ca sa fann nsiem

E vuless ra na man ma se pigln e dete

Ricn o tiemp è denar e n’teng tiemp pe te

Un tiro in più, faccio zig zag sull’autostrada

Co riavl in corpo perché sono vestito Prada

Sto facendo i pacchi perché devo cambiare casa

BFM sembra la squadra NBA

Tutti i giubbini addosso, tutti Black Friday

Sono un’esempio per chi fa i soldi ma non hai imparato nulla

La Beretta è molto lunga, lei ci fa la lapdance

Mo sto scendendo da sopra e salgo sull’aereo

Così vedo i nemici miei che scendono insieme

Gli vorrei dare una mano ma si prendono le dita

Dicono il tempo è denaro e non ho tempo per te





